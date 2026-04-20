シリーズ共通のスタイリッシュなネオレトロデザイン

ヤマハは、新型モデル「XSR155」を2026年夏以降に国内導入すると発表しました。

2026年3月20日から22日にかけて開催された大阪モーターサイクルショーにおいて日本初公開されたこの一台は、同社が展開するネオレトロ・カテゴリの新たな選択肢として、来場者から大きな関心を集めました。

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そのスタイリングは、日本市場で既に展開されている「XSR125」や「XSR700」、「XSR900」といった「XSR」シリーズと共通の設計思想を強く感じさせます。シリーズの象徴である円形のヘッドライトをはじめ、丸みを帯びたフューエルタンクや水平基調のフラットシートが、時代に左右されない普遍的なモーターサイクルのシルエットを描き出しています。これらの要素が融合することで、懐かしさと新しさが共存する独特のレトロな雰囲気をまとったネイキッドモデルとして完成されています。

心臓部には、卓越した走行性能を発揮する155ccのVVA（可変バルブ作動）エンジンを搭載しています。車体には、大排気量モデルの技術がフィードバックされたデルタボックス・フレームが採用され、軽量化と高い剛性を両立させています。

加えて、フロントには倒立フォークを装備しており、このフレームとの組み合わせが、軽快なハンドリングと安定した走行性能を高い次元で実現しています。これらの本格的な装備は、XSR155が単なる見た目重視のモデルではなく、走りにおいても高い潜在能力を秘めていることを証明しています。

クラシカルな外観とは裏腹に、現代のライダーが要求する最新技術も惜しみなく投入されています。ヘッドライトを含む全ての灯火類には高輝度なLEDが採用され、優れた視認性を確保すると同時にモダンな印象を加えています。インストルメントパネルにはフルLCDメーターが備えられ、ライダーに必要な情報をクリアに伝達します。さらに、快適な操作を助けるアシスト&スリッパークラッチも標準で装備されています。

海外で既に発表されている2026年モデルには、トラクションコントロールシステムやスマートフォンとの連携機能、LEDウインカーなどが採用されており、これらの先進機能が日本仕様に導入されるかどうかが注目点となっています。

なお、大阪モーターサイクルショーで展示された車両には純正アクセサリーが装着されており、オーナーの個性を反映した多彩なカスタマイズが楽しめる、ベースモデルとしての資質の高さも来場者の興味を引いていました。

同モデルについてネット上やSNSでは「ついに国内正規導入！ 待ってました！」「ずっと気になっていたけど、並行輸入車しかなくて諦めていたから本当に嬉しい」など、購入後のサポートやパーツ供給に不安がない「正規モデル」として購入できるようになったことに対し、多くのライダーから歓迎されています。

また、「125ccのコンパクトさで高速に乗れるのは最強のメリット」「下道メインだけど、いざという時に自動車専用道路や高速道路を使えるのは大きい」など、国内で先行販売されている「XSR125」とほぼ同じコンパクトな車体でありながら、排気量が155cc（軽二輪扱い）であることによるメリットを喜ぶ声も少なくありません。

伝統的なスタイリングと先進技術を見事に融合させたXSR155は、モーターサイクル本来の操る喜びと、現代に求められる利便性を兼ね備えた一台です。国内での正式な発売が待たれる、注目のニューカマーと言えるでしょう。