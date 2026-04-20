モデルのゆうちゃみが２０日、都内で行われた電動工具ブランド・工機ホールディングスジャパンが主催する「第２回 ＨｉＫＯＫＩ ＢＵＩＬＤＥＲ’Ｓ ＳＰＩＲＩＴ ＡＷＡＲＤ」授賞式にタレント・ヒロミと出席した。

同賞の特別審査員を務める６１歳のヒロミは、司会者から「２４歳のゆうちゃみに世代間ギャップを感じるか？」と質問されると「自分の子どもよりも年下。どう接していいのか。テレビ業界も若い方が多いので、老害にならないように気をつけています」と気を使っている様子を見せた。ゆうちゃみとタレント・長嶋一茂がプライベートでも親交を深めていることにも言及。「一茂がえらいのは、若い世代と頑張って付き合おうと努力をしていること。ゆうちゃみは、そういうおじさんをあしらえるのがすごい」と世代を越えて歩み合う２人をたたえると、ゆうちゃみは「楽しいですよ」と笑い飛ばした。続けて、ヒロミ世代に対して「今よりも活発的。エネルギーの大きさが違うと思いますね。世代のギャップは感じないです」と語った。

２回目となる同賞は、電動工具・エア工具を駆使する職人の技術や仕事への熱意をたたえるもの。ゲスト出演したゆうちゃみは、受賞者から刺激を受けたようで「帰ったら棚をＤＩＹしようと思います」と宣言し、会場を沸かせた。