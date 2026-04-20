青バナナが香る新感覚缶！ 熱川バナナワニ園「Izu Banana Pils」

記事ポイント 熱川バナナワニ園と反射炉ビヤのコラボ缶ビール「Izu Banana Pils」が4月23日に発売温泉熱で育てた台湾バナナ「仙人蕉」の青バナナを使い、350ml缶、税込800円で展開本園売店や公式通販のほか、反射炉ビヤ公式ネットショップ、酒屋、飲食店でも順次販売予定 熱川バナナワニ園と反射炉ビヤのコラボ缶ビール「Izu Banana Pils」が4月23日に発売温泉熱で育てた台湾バナナ「仙人蕉」の青バナナを使い、350ml缶、税込800円で展開本園売店や公式通販のほか、反射炉ビヤ公式ネットショップ、酒屋、飲食店でも順次販売予定

熱川バナナワニ園から、青バナナに着目した新作クラフトビール「Izu Banana Pils」が登場します。

反射炉ビヤとのコラボで開発された一杯で、発売日は2026年4月23日です。

完熟ではなく青バナナを使うことで、爽やかな香りと軽やかな飲み口を目指した新しいバナナビールです。

熱川バナナワニ園「Izu Banana Pils」





商品名：Izu Banana Pilsビアスタイル：ピルスナー副原料：バナナ（品種：仙人蕉）生産者：熱川バナナワニ園醸造：反射炉ビヤアルコール度数：5.0％IBU：15内容量：350ml缶販売開始日：2026年4月23日価格：800円（税込）主な販売先：熱川バナナワニ園本園売店、熱川バナナワニ園公式通販など

使用するのは、熱川バナナワニ園が温泉熱を活用して栽培した台湾バナナ「仙人蕉」の青バナナです。

キレのあるピルスナーに合わせることで、甘さに寄せすぎず、バナナの個性をすっきり楽しめる味わいに仕上げています。

当園としては初の缶ビールで、マスコットキャラクター「熱川ばにお」の総柄ラベルを採用したポップなデザインもポイントです。

青バナナ発想





これまで同園では、完熟バナナの濃厚な甘みを活かしたビールや、ほかの果実と組み合わせた商品を展開してきています。

今回あらためて見直したのは、熟す前の青バナナが持つ爽やかな香りと軽やかさです。

“あえて青い”という発想から、バナナの新たな魅力を引き出した一杯となっています。

味わいの特長





青バナナ由来のトロピカルで爽やかな香りラガーらしいすっきりしたキレのある飲み口バナナや白、黄色い果実を思わせるフルーティーな風味ホップ由来の爽快感と軽やかな余韻

口に含むと、バナナのニュアンスに加え、白や黄色の果実を思わせるフルーティーな香りが広がります。

その後にホップの爽快感が続き、後味は軽やかです。

甘さを前面に出したバナナビールとは異なる、すっきり系の飲み心地に注目です。

販売情報





販売開始日：2026年4月23日価格：800円（税込）販売先：熱川バナナワニ園フルーツパーラー販売先：熱川バナナワニ園本園売店販売先：熱川バナナワニ園公式通販販売先：反射炉ビヤ公式ネットショップ販売先：反射炉物産館たんなん販売先：Hansharo Beer Stand全国の酒屋、飲食店にも順次出荷予定

現地では本園売店やフルーツパーラーで購入でき、公式通販でも取り扱います。

さらに反射炉ビヤのネットショップや関連店舗でも販売予定です。

静岡旅行のおみやげ候補としても気になる新商品です。

熱川バナナワニ園





所在地：静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1253-10営業時間：9:00〜17:00（最終入園16:30）アクセス：伊豆急行線 伊豆熱川駅より徒歩1分飼育しているワニ：15種約100頭栽培している熱帯植物：約5,000種TEL：0557-23-1105

熱川バナナワニ園は、温泉熱を活用してワニの飼育と熱帯植物の栽培を行う施設です。

ワニは15種約100頭を飼育しており、日本最多の種類数を誇ります。

約5,000種の熱帯植物も栽培していて、園内で収穫したバナナやパパイヤは併設のフルーツパーラーで楽しめます。

完熟ではなく青バナナを使うという視点が新鮮な、熱川バナナワニ園の新作クラフトビールです。

350ml缶で持ち帰りやすく、ラベルのかわいさも魅力。

現地で味わうのはもちろん、通販でチェックしたい限定感のある一本です。

「Izu Banana Pils」の紹介でした。

よくある質問

Q. Izu Banana Pilsはいつから販売されますか？

A. 2026年4月23日から販売開始予定です。

熱川バナナワニ園本園売店や公式通販のほか、反射炉ビヤ公式ネットショップ、関連店舗、全国の酒屋や飲食店にも順次出荷されます。

Q. Izu Banana Pilsの価格と容量は？

A. 価格は350ml缶で800円（税込）です。

熱川バナナワニ園としては初の缶ビール商品で、持ち運びしやすいサイズ感とポップな総柄ラベルデザインも特徴になっています。

Q. どんな味わいのバナナビールですか？

A. 完熟バナナの甘みを前面に出したタイプではなく、青バナナ由来の爽やかな香りと軽やかな飲み口が特徴です。

ピルスナーならではのキレがあり、後味もすっきり楽しめます。

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