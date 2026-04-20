マルシェ<7524.T>が後場プラスに転じている。午後１時ごろ、同じテンポスホールディングス<2751.T>傘下で宅配寿司「つきじ海賓」やつけ麺店「越後つけ麺維新」などを運営するサンライズサービスと業務提携契約を締結し、新たな食ビジネスとして麺業態を展開すると発表しており、好材料視されている。



業務提携に伴いサンライズ社は「越後つけ麺」に関する商品開発、レシピ管理、店舗オペレーション及びブランド運営に関するノウハウをマルシェに提供するとともに、「越後つけ麺」ブランド及び関連商標などの使用を許諾。マルシェはそのノウハウ及び商標使用許諾に基づき、西日本エリアにおける店舗展開・運営及び営業管理を担い、店舗網を拡大する。なお、同件による２７年３月期業績への影響は軽微としている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS