ミセスvsモー娘。OG！伝説の「巨大すべり台クイズ」復活 今夜の『テレビ×ミセス』
今夜4月20日20時55分からの『テレビ×ミセス』（TBS系）では、伝説の「巨大すべり台クイズ」が復活し、MCのMrs. GREEN APPLEがモーニング娘。OG軍団と対決する。
【写真】ミセスが巨大滑り台や扇風機に挑む！
スタジオにそびえ立つ巨大なすべり台。出題されるクイズに順番に解答し、正解すれば相手の、不正解なら自分のすべり台がどんどんせり上がっていく「巨大すべり台クイズ」にミセスが初挑戦。対戦相手には、「巨大すべり台クイズ」で数々の名場面を生んできたモーニング娘。OGの中澤裕子、保田圭、矢口真里がジャージ姿で参戦する。
最後は絶壁状態となる超急なすべり台に大森元貴＆若井滉斗が絶叫。そして、藤澤涼架は前人未到の絶壁すべり台に耐える、奇跡の一幕を巻き起こす？
「テレビが大好き」と公言するミセスメンバーが、テレビの王道企画とコラボ。今回立ち向かうのは「巨大扇風機」。強烈な風を真っ向から受けながら、ミセスの3人が強風ベストショットを撮影すべくポーズを決める。
今回のスタジオライブでは、Mrs. GREEN APPLEの「クスシキ」を披露する。楽曲の世界観を体現した妖艶な衣装も見どころだ。
『テレビ×ミセス』は、TBS系にて4月20日20時55分放送。
【写真】ミセスが巨大滑り台や扇風機に挑む！
スタジオにそびえ立つ巨大なすべり台。出題されるクイズに順番に解答し、正解すれば相手の、不正解なら自分のすべり台がどんどんせり上がっていく「巨大すべり台クイズ」にミセスが初挑戦。対戦相手には、「巨大すべり台クイズ」で数々の名場面を生んできたモーニング娘。OGの中澤裕子、保田圭、矢口真里がジャージ姿で参戦する。
「テレビが大好き」と公言するミセスメンバーが、テレビの王道企画とコラボ。今回立ち向かうのは「巨大扇風機」。強烈な風を真っ向から受けながら、ミセスの3人が強風ベストショットを撮影すべくポーズを決める。
今回のスタジオライブでは、Mrs. GREEN APPLEの「クスシキ」を披露する。楽曲の世界観を体現した妖艶な衣装も見どころだ。
『テレビ×ミセス』は、TBS系にて4月20日20時55分放送。