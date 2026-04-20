目黒蓮がカナダから帰国し登壇！ 『SAKAMOTO DAYS』生中継付き舞台あいさつ開催 入プレも決定
Snow Man・目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』の全国生中継付き初日舞台あいさつ、公開記念舞台あいさつの開催が決定。カナダに滞在中の目黒が、本作のために帰国し舞台あいさつに登壇する。また、公開初日の4月29日〜5月3日までの5日間限定で、入場者プレゼント第1弾「オリジナルクリアカード」の配布が決定した。
【動画】『SAKAMOTO DAYS』Snow Man主題歌収録キャラPV
原作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同名漫画。コンビニで働く女性・葵に一目惚れして凄腕の殺し屋を引退し、ふくよかな体型になった主人公・坂本太郎が愛する家族との平和な日常を守るため次々と襲い来る悪党と戦う【日常×非日常】アクションストーリーを描き、2025年8月時点で全世界累計1500万部を突破している。アニメもされており、2025年1月より放送された。
実写版の監督は福田雄一。制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUSが担当する。
元殺し屋・坂本を演じる目黒蓮は、推定140kgのふくよかな姿と、殺し屋としての片鱗を取り戻し急激に痩せたスマートな姿を演じ分ける。
先日行われた完成披露舞台あいさつにて、目黒は本作の見どころであるアクションシーンについて「相手を信頼していないとできないレベルまで踏み込んだ。最高の形を築き上げ、映像に収めることができてよかった」と語り、作品への強い自信をのぞかせた。
また、共演者や福田監督からは、「『SAKAMOTO DAYS』を背負う」という強い覚悟を感じさせる目黒の一切妥協を許さない姿勢についても語られ、本作への期待が高まっている。
そんな中、本作の公開を観客と祝うすべく、4月29日・30日に主演の目黒が本作のためにカナダから帰国し登壇する舞台あいさつの実施が決定。
公開初日の4月29日には、目黒のほか、高橋文哉、上戸彩、横田真悠、戸塚純貴、吉本実由ら豪華キャスト陣が大集結。本作のメガホンをとった福田雄一監督も交え、映画の公開を盛大に祝う。なお、撮影以来、“坂本商店メンバー”が一堂に会するのは、本イベントが初となる。
そして4月30日の公開記念舞台あいさつには、目黒と、坂本の相棒・朝倉シンを演じた高橋文哉が登壇。本作撮影前のアクション練習から固い信頼を築き、最強バディを組んだ2人のここでしか聞けないトークを届ける。
初日舞台あいさつ、公開記念舞台あいさつの模様は、全国の劇場で生中継。中継劇場の詳細については、映画公式サイトにて。
そして、公開初日の4月29日から5月3日までの5日間限定で、入場者プレゼント第1弾「オリジナルクリアカード」が、全国の映画公開劇場で配布される（数量限定）。
「坂本商店」のエプロンを身にまとっている目黒演じる＜ふくよかな坂本＞＜スマートな坂本＞の“元・最強の殺し屋”としての卓越した戦闘能力の高さを表現するようなダイナミックさと、二面性を併せ持つ坂本の魅力が両A面で切り取られた、ド派手なデザインのオリジナルクリアカードとなっている。
映画『SAKAMOTO DAYS』は4月29日公開。
【動画】『SAKAMOTO DAYS』Snow Man主題歌収録キャラPV
原作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同名漫画。コンビニで働く女性・葵に一目惚れして凄腕の殺し屋を引退し、ふくよかな体型になった主人公・坂本太郎が愛する家族との平和な日常を守るため次々と襲い来る悪党と戦う【日常×非日常】アクションストーリーを描き、2025年8月時点で全世界累計1500万部を突破している。アニメもされており、2025年1月より放送された。
元殺し屋・坂本を演じる目黒蓮は、推定140kgのふくよかな姿と、殺し屋としての片鱗を取り戻し急激に痩せたスマートな姿を演じ分ける。
先日行われた完成披露舞台あいさつにて、目黒は本作の見どころであるアクションシーンについて「相手を信頼していないとできないレベルまで踏み込んだ。最高の形を築き上げ、映像に収めることができてよかった」と語り、作品への強い自信をのぞかせた。
また、共演者や福田監督からは、「『SAKAMOTO DAYS』を背負う」という強い覚悟を感じさせる目黒の一切妥協を許さない姿勢についても語られ、本作への期待が高まっている。
そんな中、本作の公開を観客と祝うすべく、4月29日・30日に主演の目黒が本作のためにカナダから帰国し登壇する舞台あいさつの実施が決定。
公開初日の4月29日には、目黒のほか、高橋文哉、上戸彩、横田真悠、戸塚純貴、吉本実由ら豪華キャスト陣が大集結。本作のメガホンをとった福田雄一監督も交え、映画の公開を盛大に祝う。なお、撮影以来、“坂本商店メンバー”が一堂に会するのは、本イベントが初となる。
そして4月30日の公開記念舞台あいさつには、目黒と、坂本の相棒・朝倉シンを演じた高橋文哉が登壇。本作撮影前のアクション練習から固い信頼を築き、最強バディを組んだ2人のここでしか聞けないトークを届ける。
初日舞台あいさつ、公開記念舞台あいさつの模様は、全国の劇場で生中継。中継劇場の詳細については、映画公式サイトにて。
そして、公開初日の4月29日から5月3日までの5日間限定で、入場者プレゼント第1弾「オリジナルクリアカード」が、全国の映画公開劇場で配布される（数量限定）。
「坂本商店」のエプロンを身にまとっている目黒演じる＜ふくよかな坂本＞＜スマートな坂本＞の“元・最強の殺し屋”としての卓越した戦闘能力の高さを表現するようなダイナミックさと、二面性を併せ持つ坂本の魅力が両A面で切り取られた、ド派手なデザインのオリジナルクリアカードとなっている。
映画『SAKAMOTO DAYS』は4月29日公開。