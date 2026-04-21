スポーツ報知評論家の高橋由伸氏が、５回１０安打１失点と粘った則本の変わらない投げっぷりを評価した。＊＊＊＊＊＊＊リスクの大きい球だった。４回２死満塁のピンチ。則本と捕手・大城はカウント２―２からの６球目に内角直球を選択した。それまで外角中心に配球し、カットボールなどで目線を外に向けていたから、裏をかいたのだろう。私が打者だったらフォークやチェンジアップに比重を置いていたと思うし、気