「今日好き」あいさ、バッサリカットでイメチェン新ヘア公開「優勝」「天使のよう」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙が4月18日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開した。
【写真】「今日好き」出身美女「新鮮」と話題の激変イメチェン
細川は「ボブあいさ爆誕 どうかな？まだ見慣れなくて不安だよ」と記し、新しいヘアスタイルを公開。胸の下まであったロングヘアをバッサリカットした、肩までの内巻きボブヘアを披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「新鮮」「すごく似合ってる」「天使のよう」「イメチェン優勝」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。細川は須藤大和と「フーコック島編」でカップル成立となったが、2026年1月29日に破局を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身美女「新鮮」と話題の激変イメチェン
◆細川愛沙、イメチェン新ヘア公開
細川は「ボブあいさ爆誕 どうかな？まだ見慣れなくて不安だよ」と記し、新しいヘアスタイルを公開。胸の下まであったロングヘアをバッサリカットした、肩までの内巻きボブヘアを披露した。
◆細川愛沙の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「新鮮」「すごく似合ってる」「天使のよう」「イメチェン優勝」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。細川は須藤大和と「フーコック島編」でカップル成立となったが、2026年1月29日に破局を報告した。（modelpress編集部）
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