4月15日放送の『水曜日のダウンタウン』（TBS系）にコロコロチキチキペッパーズ・ナダルさんが出演していました。同番組名物の『監禁シリーズ』が、クイズをテーマに3年ぶりに復活。

監禁されているナダルさんが電話でターゲットを山奥へと誘い出し、クイズの答えをジェスチャーのみでターゲットに伝え、ターゲットが正解すればナダルさんが脱出できるという過酷なルールです。

吉本本社から千葉の山奥に連行される場面から、ナダルさんの文句が止まりません。「俺まだ、こんなんせなアカンのかい！」「もう（きしたかの）高野とか（お見送り芸人）しんいちさんでやってくれよ。こんなこと！」と舌打ちを連発していました。

筆者は以前、コロチキのナダルさんと西野創人さんに取材しています。その際も、ナダルさんの仕事に関する文句、愚痴、嘆きが止まりませんでした。

ナダル「『さんまのお笑い向上委員会』（フジテレビ系）の収録は、わけわからなくて、毎回、収録後に風邪を引きます。放送後に呼ばれる番組は、まともなバラエティが一個もない。僕は『ZIP!』（日本テレビ系）とか出たいんです」

と、自分の想い描く理想的な番組に出演できない不満を爆発させていました。さらに『お笑い向上委員会』でミキが大阪で人気だという話題になったとき、ナダルさんが会話に入ろうとすると、MCの明石家さんまさんに「お前は来週あるからええねん」と止められてしまったそう。このことについても、

ナダル「（さんまさんに対して）『僕だけ冷たない？？ なんで止めんねん！』と思いましたよ。僕はミキさんのおもしろプチ情報でも話そうと思ったのに潰されて。もうちょっと落ち着いてチャンスくださいよと。（止めるのも）ちょっと早いんすよ」

と日本一の司会者・さんまさんに、まさかのダメ出し。さらに、共演した大先輩、よゐこ・有野普哉さんに対しても不満が止まりません。同番組でナダルさんが発言しようとして立つと、有野さんが、ナダルさんの服を引っ張って座らせたり、顔を手のひらでこすってナダルさんを寝かしつけるというノリが定番化していたことについて、

ナダル「腹立つときありますよ。座らされるとか寝かさせられるとか、『もうええって』と思いますね（笑）。有野さんは引っ張るときに小さい声で『やめとけ』と言っているんです。なんでひな壇おるのに（発言することを）やめとけって……」

西野「でも、のびのびしているときほど、ナダルさんは無茶苦茶おもんないんです（笑）」

ナダルさんは将来の理想像についても語ってくれました。

「もともとはビシバシ仕切る芸風になりたいと思っていました。しかし、今はなかなか難しいと思います。でも、出川哲朗さんだって昔は抱かれたくない芸人の常連でしたが、今やMCの番組もやられています。だから、あきらめずに、くりぃむしちゅーの上田（晋也）さんのような芸人になれたらいいなと思っています」

筆者が取材した当時、ナダルさんが掲げていた将来の目標は、番組を華麗に仕切る「MC芸人」でした。それから8年。野望が達成されたかと言えば、残念ながら、現状では道半ばと言わざるを得ません。

今回の放送でも、「もう高野とか、しんいちさんでやってくれよ！」と毒づいたあと、「どうやったらタレントランクって上がんねやろう？」と、自身のポジションに納得がいかない様子でした。

しかし、浮き沈みの激しい芸能界において、過酷な企画だとはいえ、ゴールデン帯の1時間を丸々主役で放送されていました。それこそが、ナダルさんが唯一無二の存在である何よりの証だと言えます。

筆者としては、ナダルさんがMCとして優雅に構える番組よりも、これからも周囲に「おもちゃ」にされ、翻弄される姿を見続けたい。なぜなら、不平不満をぶちまけているナダルさんのほうが、圧倒的に面白いからです。

インタビューマン山下

1968年、香川県生まれ。1992年、世界のナベアツ（現・桂三度）とジャリズム結成、2011年に解散。同年、オモロー山下に改名し、ピン活動するも2017年に芸人を引退しライターに転身。しかし2021年に芸人に復帰し現在は芸人、ライター、山下本気うどんプロデューサー、個人投資家、ファイナンシャルプランナーとして活動中。