山粼賢人×松下洸平が歪な関係性の“親友”に！東野圭吾原作『殺人の門』映画化決定
山崎賢人（「崎」は、たつさきが正式表記）と松下洸平がダブル主演を務める映画『殺人の門』が、2027年2月19日に公開されることが決定。超特報映像、場面写真、解禁コメントが到着した。
■プライベートでも親交を深めてきた山崎＆松下
『殺人の門』は、国内累計発行部数1億部を突破したミステリー界の頂点・東野圭吾の傑作にして最大の問題作。“親友”の人生を狂わせる男・倉持（山崎賢人）と、そんな“親友”を殺したい男・田島（松下洸平）。約30年に及ぶ歪んだ友情がたどる衝撃の結末とはーー。
友情と殺意が絡み合う、禁断のミステリー。初版刊行から四半世紀――映像化は不可能とも言われた本作が、舞台を令和へと移し、ついにその禁が破られる。
ダブル主演には、数々の大ヒット作で主演を務め、いまや日本映画界をけん引する存在の山崎賢人と、俳優・アーティストとして多彩な才能を発揮し、その繊細な演技で人々を魅了する松下洸平。天才ゲームクリエイターたちの熱い友情と絆を描いたドラマ『アトムの童（こ）』（2022年）で“親友”同士を演じたのをきっかけに、プライベートでも親交を深めてきたふたりが、本作では奇しくも歪な関係性の“親友”同士を演じている。いま最も旬な若手実力派俳優のふたりが、本作でこれまでにない表情をのぞかせ、あらたな新境地を切り拓く。
なお、監督は、第82回ザテレビジョンドラマアカデミー賞を受賞した『HERO』や『コンフィデンスマンJP』など、数々の大ヒットドラマシリーズで演出を務めてきた実力派の金井紘が務める。
■超特報映像＆劇中カットが初解禁
田島（松下洸平）が困ったときにいつも手を差し伸べてくれる幼なじみで“親友”の倉持（山崎賢人）は、完璧で、人たらしで、誰もが惹かれる男だ。しかし、田島の人生が狂う瞬間、いつも必ずその影に倉持がいる。
偶然か、故意か？ 親友か、悪魔か？ どんなに逃げても距離を置こうとしても、倉持は必ず田島の人生に“親友”として戻ってくるのだ。そして、田島の中で膨れ続けるある疑念と殺意。“親友”を助けては裏切る倉持の目的は何なのか？ 田島は“親友”を殺し、「殺人の門」を越えてしまうのだろうか？ 約30年に及ぶふたりの歪んだ友情が辿る衝撃の結末とは――。
公開された超特報映像には、洗練されたビジネスマンを感じさせる倉持（山崎賢人）とどこか苦労を重ねた様子が伺える田島（松下洸平）が登場する。倉持（山崎賢人）はタバコ片手に田島（松下洸平）の肩を抱き寄せ、夜の繁華街を歩く。「俺たち親友だろ？」と自信たっぷりに語りかける倉持が印象的だ。そして、その“親友”同士のやりとりのあとに、突如「殺人の門」のタイトルバックが現れる。このタイトルが意味するものとは？ ふたりの男が織りなす、歪で一筋縄ではいかない物語を想起させる。
この映像にあわせて、冷たく鋭い視線を向ける倉持（山崎賢人）と、怒りと苦悶に満ちた表情を見せる田島（松下洸平）の姿を捉えたソロカットも公開された。
■東野圭吾（原作） コメント
■山崎賢人 コメント
■松下洸平 コメント
■金井紘監督 コメント
初めて今作のオファーを頂いた際、久しぶりに山崎賢人と現場に立てること、それも自身初の長編映画で東野圭吾さんの名作に一緒に挑戦できることに心を躍らせました。
原作を拝読した際、どこまでもダークで救いのない物語の底に、ある種の「美しさ」を湛えた友情を感じました。
その“歪んだ友情”を、山崎賢人と松下洸平の2人がこれ以上ない形で美しく生々しく表現してくれました。
門の内側に渦巻く濃密な人間ドラマを、ぜひスクリーンでご覧ください。
■映画情報
『殺人の門』
2027年2月19日（金）全国公開
原作：東野圭吾『殺人の門』（角川文庫刊）
監督：金井紘
主演：山崎賢人 松下洸平
配給：東宝 KADOKAWA
(C)2027「殺人の門」製作委員会
映画公式サイト
https://movies.kadokawa.co.jp/satsujin_no_mon/