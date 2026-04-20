山粼賢人×松下洸平が歪な関係性の“親友”に！東野圭吾原作『殺人の門』映画化決定

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山崎賢人（「崎」は、たつさきが正式表記）と松下洸平がダブル主演を務める映画『殺人の門』が、2027年2月19日に公開されることが決定。超特報映像、場面写真、解禁コメントが到着した。

■プライベートでも親交を深めてきた山崎＆松下

『殺人の門』は、国内累計発行部数1億部を突破したミステリー界の頂点・東野圭吾の傑作にして最大の問題作。“親友”の人生を狂わせる男・倉持（山崎賢人）と、そんな“親友”を殺したい男・田島（松下洸平）。約30年に及ぶ歪んだ友情がたどる衝撃の結末とはーー。

友情と殺意が絡み合う、禁断のミステリー。初版刊行から四半世紀――映像化は不可能とも言われた本作が、舞台を令和へと移し、ついにその禁が破られる。

ダブル主演には、数々の大ヒット作で主演を務め、いまや日本映画界をけん引する存在の山崎賢人と、俳優・アーティストとして多彩な才能を発揮し、その繊細な演技で人々を魅了する松下洸平。天才ゲームクリエイターたちの熱い友情と絆を描いたドラマ『アトムの童（こ）』（2022年）で“親友”同士を演じたのをきっかけに、プライベートでも親交を深めてきたふたりが、本作では奇しくも歪な関係性の“親友”同士を演じている。いま最も旬な若手実力派俳優のふたりが、本作でこれまでにない表情をのぞかせ、あらたな新境地を切り拓く。

なお、監督は、第82回ザテレビジョンドラマアカデミー賞を受賞した『HERO』や『コンフィデンスマンJP』など、数々の大ヒットドラマシリーズで演出を務めてきた実力派の金井紘が務める。

■超特報映像＆劇中カットが初解禁

田島（松下洸平）が困ったときにいつも手を差し伸べてくれる幼なじみで“親友”の倉持（山崎賢人）は、完璧で、人たらしで、誰もが惹かれる男だ。しかし、田島の人生が狂う瞬間、いつも必ずその影に倉持がいる。

偶然か、故意か？ 親友か、悪魔か？ どんなに逃げても距離を置こうとしても、倉持は必ず田島の人生に“親友”として戻ってくるのだ。そして、田島の中で膨れ続けるある疑念と殺意。“親友”を助けては裏切る倉持の目的は何なのか？ 田島は“親友”を殺し、「殺人の門」を越えてしまうのだろうか？ 約30年に及ぶふたりの歪んだ友情が辿る衝撃の結末とは――。

公開された超特報映像には、洗練されたビジネスマンを感じさせる倉持（山崎賢人）とどこか苦労を重ねた様子が伺える田島（松下洸平）が登場する。倉持（山崎賢人）はタバコ片手に田島（松下洸平）の肩を抱き寄せ、夜の繁華街を歩く。「俺たち親友だろ？」と自信たっぷりに語りかける倉持が印象的だ。そして、その“親友”同士のやりとりのあとに、突如「殺人の門」のタイトルバックが現れる。このタイトルが意味するものとは？ ふたりの男が織りなす、歪で一筋縄ではいかない物語を想起させる。

この映像にあわせて、冷たく鋭い視線を向ける倉持（山崎賢人）と、怒りと苦悶に満ちた表情を見せる田島（松下洸平）の姿を捉えたソロカットも公開された。

■東野圭吾（原作） コメント

■山崎賢人 コメント

■松下洸平 コメント

■金井紘監督 コメント