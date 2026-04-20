菊池製作は２５％超の続急騰演じる、人型ロボットの北京ハーフマラソン記録を目の当たりにフィジカルＡＩ関連株が軒並み快走◇

菊池製作所<3444.T>がカイ気配スタートで２５％を超える急騰を演じた。前週後半に連日のストップ高を演じマーケットの視線を浴びたが、週明けも投資資金の流入が止まらない。「ものづくり支援」というコンセプトを標榜し、ロボット事業では装着型アシストスーツのほか、歩行支援ロボットやドローンなどの製造・販売でも実績を重ね、次世代ロボティクス分野のキーカンパニーとして注目度が高い。１９日に人型ロボットと人間が一緒に参加するハーフマラソン大会が北京で開催された。１位となったロボットは人間の世界記録を大幅に上回ったことで、フィジカルＡＩ分野における技術進展に向けた思惑が改めて浮上し、東京市場の関連銘柄物色にも反映された。菊池製作以外に、急騰習性を持つヒーハイスト<6433.T>やテクノホライゾン<6629.T>なども短期筋の買いに弾みがついている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS