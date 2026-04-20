コリンズ・エアロスペースは、単通路機向けエコノミークラスシートの「Helix」のローンチカスタマーとして3社を獲得したことを明らかにした。ドイツ・ハンブルクで開催された「エアクラフト・インテリア・エキスポ（AIX）」に合わせて発表した。

単通路機の旅行ニーズに対応するために設計され、触覚的な快適さや選択が可能なアメニティを備えたデザインだという。従来世代の座席より広い居住空間や快適性も実現した。部品点数や複雑さを削減し、コスト優位性も発揮できる。

エアバスA320型機とボーイング737型機の約200機に搭載される。座席は現在開発中で、2027年末ごろの航空機の納入スケジュールに合わせて出荷する見通し。

スティーブ・コッツォ商用座席担当副社長兼ゼネラルマネージャーは、「当社の航空会社のお客様は、機材構成やネットワーク戦略が進化し続ける中で、今後10年間のナローボディ機の運航を支える客室ソリューションを求めています。これらのローンチカスタマーは、単通路機の新時代を支えるために必要な最適な快適性、効率性、耐久性を「Helix」が提供できるという強い需要を反映しています」とコメントした。