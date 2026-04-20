開催：2026.4.20

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 1 - 2 [パドレス]

MLBの試合が20日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとパドレスが対戦した。

エンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャ、対するパドレスの先発投手はマイケル・キングで試合は開始した。

4回表、5番 ザンダー・ボガーツ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 LAA 0-1 SD

7回表、9番 ブライス・ジョンソン 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパドレス得点 LAA 0-2 SD

7回裏、1番 ザカリー・ネト 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでエンゼルス得点 LAA 1-2 SD

試合は1対2でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのマイケル・キングで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はエンゼルスのウォルバート・ウレーニャで、ここまで0勝2敗0S。パドレスのミラーにセーブがつき、1勝0敗8Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-20 08:06:22 更新