2026年4月20日（月） MLB エンゼルス vs パドレス 試合結果
開催：2026.4.20
会場：エンゼルスタジアム
結果：[エンゼルス] 1 - 2 [パドレス]
MLBの試合が20日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとパドレスが対戦した。
エンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャ、対するパドレスの先発投手はマイケル・キングで試合は開始した。
4回表、5番 ザンダー・ボガーツ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 LAA 0-1 SD
7回表、9番 ブライス・ジョンソン 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパドレス得点 LAA 0-2 SD
7回裏、1番 ザカリー・ネト 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでエンゼルス得点 LAA 1-2 SD
試合は1対2でパドレスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はパドレスのマイケル・キングで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はエンゼルスのウォルバート・ウレーニャで、ここまで0勝2敗0S。パドレスのミラーにセーブがつき、1勝0敗8Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-20 08:06:22 更新