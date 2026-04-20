総合教育サービスを手掛ける株式会社やる気スイッチグループによる新たに幼児教室向けオリジナル体操楽曲「ズバンバダンス」が制作され、各プラットフォームにて配信開始、YouTubeではその振付動画が公開された。

本格的な4つ打ちサウンドとキャッチーな振付で「できた！」の達成感を味わえるオリジナルリズム体操ソング楽曲となっており、「ズバンバダンス」の制作を担当したのは、NMB48やKAT-TUNなど様々なアーティストへ楽曲提供を行っている望月将宏だ。幼児向けでありながらシンセサウンドを基軸としたダンサブルなサウンド構成となっており、大人も思わず口ずさんでしまうような中毒性を持っている。

ボーカルは、数々の大手企業CM歌唱や作詞作曲・楽曲提供、自身のライブ活動まで幅広く活躍するシンガーminami rumiが担っており、伸びやかで力強い歌声が子どもたちの元気な動きを後押しするようだ。

なお振付は、世界的にも話題となった「IRIS OUT」「ポケダンス」などをも手掛けたぶんけいが監修し、舞台や著名アーティストのMVでも活躍する境悠らが「忍者ナインver」の振付アレンジを担当している。スポーツ科学に基づいたエッセンスが採り入れられ、幼児期の運動能力向上を目的とした荻原彰平（YSG）による体操監修も加わっている。

「ズバンバダンス」