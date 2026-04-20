幼児向け体操楽曲「ズバンバダンス」、サブスク配信&YouTube公開中
総合教育サービスを手掛ける株式会社やる気スイッチグループによる新たに幼児教室向けオリジナル体操楽曲「ズバンバダンス」が制作され、各プラットフォームにて配信開始、YouTubeではその振付動画が公開された。
本格的な4つ打ちサウンドとキャッチーな振付で「できた！」の達成感を味わえるオリジナルリズム体操ソング楽曲となっており、「ズバンバダンス」の制作を担当したのは、NMB48やKAT-TUNなど様々なアーティストへ楽曲提供を行っている望月将宏だ。幼児向けでありながらシンセサウンドを基軸としたダンサブルなサウンド構成となっており、大人も思わず口ずさんでしまうような中毒性を持っている。
ボーカルは、数々の大手企業CM歌唱や作詞作曲・楽曲提供、自身のライブ活動まで幅広く活躍するシンガーminami rumiが担っており、伸びやかで力強い歌声が子どもたちの元気な動きを後押しするようだ。
なお振付は、世界的にも話題となった「IRIS OUT」「ポケダンス」などをも手掛けたぶんけいが監修し、舞台や著名アーティストのMVでも活躍する境悠らが「忍者ナインver」の振付アレンジを担当している。スポーツ科学に基づいたエッセンスが採り入れられ、幼児期の運動能力向上を目的とした荻原彰平（YSG）による体操監修も加わっている。
「ズバンバダンス」
配信サイト：Apple Music、Spotify、Amazon Music等の各主要プラットフォームにて配信中
作曲・作詞・編曲・シンセサイザー：望月将宏
ボーカル：minami rumi
「ズバンバダンス英語ver.」英詞監修：Riz
振付：ぶんけい
振付アシスタント：えとう
忍者ナインver.振付：Haruka Sakai
忍者ナインver.振付：境 悠
体操監修：荻原彰平（YSG）
音楽制作会社：日音
撮影：園部剛志/中橋 靖/若月 愛美
映像編集：e-naスタジオ
制作協力：YSGメディアシナジー創出室
制作：YSG
「ズバンバダンス 英語ver.」
英語教育番組『リッスン♪リッスン Hello English!』（TVer.・BS-TBS）にて放送中
https://tver.jp/episodes/epa6aow3ao
「ズバンバダンス」全般に関するお問い合わせ：https://www.yarukiswitch.jp/
「ズバンバダンス」の楽曲に関するお問い合わせ：https://www.nichion.co.jp/