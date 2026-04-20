『職場で出世する人と出世できない人、「休み明けの行動」の決定的な違い』

それを教えてくれるのは、これまで800社以上を支援してきた「働き方」の専門家である越川慎司氏だ。815社の17万3,000人を対象に、カメラ、ICレコーダーによる記録、会議データ、メールやチャットの履歴などのデータを分析したところ、「出世が早い人」と「出世できない人」の意外な違いが見えてきたと言う。

その特徴をまとめたのが、書籍 『会社から期待されている人の習慣115』 だ。ベストセラー『世界の一流は「休日」に何をしているのか』の著者が、今度は「評価と行動の関係性」を解き明かしたと話題に。「こんなことが重要だったのか！」といった驚きが溢れる同書から、内容の一部を紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

45％の人は、職場で「休日の話」をすることに抵抗がある

休み明けの月曜日。

すぐに仕事モードに切り替えようとし、雑談や私的な会話を避けていないだろうか。

「忙しくて休日の話なんてしている暇はない」

「プライベートの話題を職場に持ち込みたくない」

そう考えている人も多いはずである。

実際、その傾向はデータにも表れている。

800社以上を支援してきた「働き方」の専門家である越川慎司氏は、著書『会社から期待されている人の習慣115』の中で、下記のように書いている。

一般社員の45％は、休日の話題を職場に持ち込むことに抵抗を感じています。

――『会社から期待されている人の習慣115』より引用

多くの人が「休み明けは仕事に集中すべき」と考え、コミュニケーションの機会を自ら減らしているのである。

期待されている人は、「休日の話」を共有している

一方で、周囲より出世が早い人たちは、まったく逆の行動を取っている。

同書では、彼らの習慣について次のように示されている。

期待されている人の69％が、休日の気づきを月曜に共有する習慣を持っているとわかりました。これは一般社員における比率の1.5倍です。

――『会社から期待されている人の習慣115』より引用

彼らは、単に情報共有を目的としているわけではない。

同書には、さらにこう書かれている。

朝礼やチャットで共有する人もいますが、そういった人たちであっても、月曜の午前9〜12時の周囲との対話時間は一般社員とくらべて13％も多いようです。

――『会社から期待されている人の習慣115』より引用

つまり期待されている人たちは、意図的に「コミュニケーション」を増やしているのである。

休日の話を、その良いきっかけとして活用しているのだ。

何も、特別な体験をしていなくてもかまわない。

「彼らが共有している休日の話で最も多かったのは、意外にも飲食ネタでした」とも、同書には書いてある。

むしろ、誰でも参加しやすく、会話が広がりやすい話題で雑談することが、「話しかけやすい人」「一緒に働きやすい人」という評価につながっていく。

「適度な自己開示」が信頼関係につながる

じつは、こうした行動が仕事の成果や社内評価にもつながっているそうだ。

同書では、次のように指摘されている。

396社の働きがい調査では、プライベートを適度に開示している人は信頼関係スコアが15％以上高いという傾向が見られました。

――『会社から期待されている人の習慣115』より引用

仕事の成果は、個人の能力だけで決まるものではない。

信頼関係の上に成り立つものである。

「週末、何していたのか」

「どんなことを感じたのか」

こうした小さな自己開示が、相手との距離を縮め、情報共有や協力関係をスムーズにする。それが仕事の成果につながり、評価にも影響する。

そのために相手の懐に入りたければ、まずは自分から話す、開示する。

期待されている人たちは、この姿勢を大事にすることで職場の人間関係を深め、信頼を得ていたのだ。