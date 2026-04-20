十分に装備充実の最安モデルとは？

トヨタは2026年4月10日、ミドルサイズミニバン「ヴォクシー」の一部改良を実施し、同年5月6日に発売すると発表しました。

今回の改良では、カーボンニュートラルの実現に向け、パワートレインをハイブリッドに統一（ウェルキャブ仕様を除く）。また、内外装の意匠変更や装備の拡充により、商品力を高めました。

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ヴォクシーの一部改良モデルのなかで、最も手頃な価格で入手できるエントリーグレードとは、一体どのような仕様になっているのでしょうか。

ヴォクシーは2001年、姉妹車「ノア」と同時に初代モデルが登場しました。ノアが落ち着いた雰囲気を持つのに対し、ヴォクシーは主張の強い個性的なフロントマスクを採用し、両車のキャラクターは明確に差別化されています。

現行型は2022年1月に約8年ぶりのフルモデルチェンジを果たした4代目で、全グレードが3ナンバーサイズに統一されています。

日本自動車販売協会連合会（自販連）の「乗用車ブランド通称名別順位（新車販売ランキング）」によると、2026年3月の販売台数は8580台を記録し、ランキング8位に入っています。

2026年4月10日実施の一部改良では、ウェルキャブ仕様を除く全車のパワートレインをハイブリッドに統一。

フロントフェイスは、リフレクター式LEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）、LEDターンランプ、LEDクリアランスランプの採用により、スタイリッシュな顔つきとなりました。

フロントグリルは本体部分をブラック加飾に変更。インテリアでは、シフトノブやウインドウスイッチ周りをピアノブラック塗装にしました。

快適性を高める工夫にも注目です。防音材等をノイズの侵入経路に最適に配置することで静粛性を、減衰力の最適化によって乗り心地を良くしました。

そんな改良型ヴォクシーのなかでも最も安価なモデルはS-G 2WD（7人乗り／8人乗り）です。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mm、ホイールベース2850mm。

S-GグレードではLEDの薄暮灯が非装着となっていますが、ヴォクシー専用の精悍なエアロパーツは全グレードで共通です。

ホイールはダークグレーメタリック塗装の16インチアルミを装着。ボディカラーは新色「ニュートラルブラック」「アーバンロック」を含む3色から選べます。

インテリアカラーはブラック、シート表皮は上級ファブリックです。7人乗り仕様はセカンドシートに折りたたみ式サイドテーブルやアームレストを備えるキャプテンシートを採用。

液晶サイズが大型化されたマルチインフォメーションディスプレイは、上位グレードに12.3インチ、S-Gでは7インチが搭載されています。

ワンタッチスイッチ付両側パワースライドドアが標準化され、最も安いS-Gグレードにも搭載されています。

安全面では予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を搭載。オプション設定として前後方ドライブレコーダーが追加されました。

パワートレインは1.8リッターハイブリッド、駆動方式はFF（2WD）です。燃費はWLTCモードで23.6km／Lと、ヴォクシーのラインナップの中で最も優れた数値を記録しています。

なお、価格（消費税込み、以下同）は375万1000円。最高級グレードはS-Z E-Four（438万200円）で、価格差は62万9200円です。