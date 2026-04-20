◇ナ・リーグ カブス 2―1 メッツ（2026年4月19日 シカゴ）

カブスは19日（日本時間20日）、本拠でメッツに延長10回2―1とサヨナラ勝ちし5連勝を飾った。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」で先発出場し、4打数無安打。2試合連続の無安打となり、昨季から続いていた連続出塁が15試合で止まった。

鈴木は初回の第1打席を遊ゴロ、4回の第2打席はセンターライナーに倒れ2打席連続凡退。1点を追いかける6回には2死満塁という一打逆転の場面で第3打席を迎えたが空振り三振。相手の3番手右腕ブラソバンの投じた156キロのシンカーにタイミングが合わず。スタジアムからは大きなため息がもれた。

0―1のまま迎えた9回の第4打席では無死一塁で相手の守護神ウィリアムズと対戦。しかし、ここでも151キロの直球を空振り三振を喫した。それでもチームは1死一塁から代打コンフォートが右翼線への適時二塁打を放ち土壇場で同点に追いついた。

すると延長タイブレークに突入した10回、1死三塁からホーナーが右犠飛を放ち劇的なサヨナラ勝ち。破竹の5連勝を飾ると、この日無安打だった鈴木もチームメートを一緒に喜びを爆発させた。