「体操・全日本選手権」（１９日、高崎アリーナ）

世界選手権（１０月・オランダ）の代表選考を兼ねて、個人総合で争う男子決勝が行われ、２０２１年東京五輪２冠の橋本大輝（２４）＝日本生命・セントラルスポーツ＝が１７０・１１４点で、１０連覇を達成した内村航平以来、史上２人目の６連覇を果たした。初優勝を狙っていた２４年パリ五輪３冠の岡慎之助（２２）＝徳洲会＝が０・２１６点差で３年連続の２位。予選９位だった川上翔平（徳洲会）が３位に入った。

最後の鉄棒を着地すると、ぐっと拳を握った。予選首位から入った橋本が、１０連覇を果たした内村航平以来、史上２人目の６連覇。「連覇を意識していないと言っていたけど、終わってみれば、負けられないなと。新シーズン１発目で良いスタートが切れた」と喜んだ。

岡との五輪王者同士の一騎打ちは、抜いては抜かれのひりついた展開となった。最初の床では尻もちをつくなど苦しいスタート。しかし、「後半３種目が持ち味」と、跳馬で１４・６００のハイスコアを出すなど、首位に立つ岡に一気に詰め寄る。ラストの鉄棒はリューキンなどの大技を決めきった。難易度を示すＤスコアの合計点による内規での０・３点が加点され再逆転。「演技前から落ちる感覚がなかった」と胸を張った。

ミスから立て直し、快挙を達成できたことに「自分の精神面の成長が良かった」と言う。成長のきっかけは個人総合で６位に終わったパリ五輪。「人生のどん底を経験したので、『別に、今日負けても死なないしな』と考えるようになった。報われない時もある」。悔しい経験が窮地で橋本を押し上げた。

最大のライバルを０・２１６点差で下したが、今後も負けられない戦いは続く。次戦は世界選手権代表が決まるＮＨＫ杯（５月・東京体育館）が舞台。「岡選手の３連覇を阻止して、１番で代表入りをしたい」。体操ニッポンのエースがまたひとつ歴史を刻んだ。

◇橋本大輝（はしもと・だいき）２００１年８月７日、千葉県成田市出身。世界選手権は市船橋高３年時の１９年に初出場

し、順大時代の２２年に個人総合を初制覇した。２１年東京五輪の個人総合を史上最年少で制し、種目別鉄棒と２冠。パリ五輪は団体総合金メダルに貢献し、個人総合は６位だった。デイリースポーツ制定「２０２１年度ホワイトベア・スポーツ賞」受賞。１６７センチ、５８キロ。

◆世界選手権代表選考 男女ともに５枠で、男子は全日本選手権の得点を持ち点に争うＮＨＫ杯で上位３人が決定。１、２位は愛知・名古屋アジア大会代表も兼ねる。団体総合の戦力となる種目特化枠で２人を選ぶ。女子は全日本の得点の半分を持ち点とするＮＨＫ杯で上位４人が決定。１〜３位はアジア大会代表も兼ねる。残り１人は団体総合のチーム貢献度で選ぶ。