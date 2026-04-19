NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第15回「姉川大合戦」では、織田・徳川軍と浅井・朝倉軍が姉川を挟んで激しく衝突する「姉川の戦い」が描かれた。

参考：松下洸平の“腹黒タヌキ”ぶりがクセになる！ 『豊臣兄弟！』で描かれる新しい徳川家康像

織田信長（小栗旬）の「世に知らしめるのじゃ。われらを裏切った者の末路は、地獄であると」という言葉を示すかのように、織田軍の勝鬨が響き渡った後の戦場に残ったのは、血に赤く染まった姉川と屍の山だった。「本当にわしらは勝ったんかのう」という藤吉郎（池松壮亮）の問いに、小一郎（仲野太賀）は「分からんけど、ここは地獄じゃ」とつぶやき、膝から崩れ落ちる。そこには、言葉を失うほどの壮絶な地獄絵図が広がっていた。

この第15回の物語を縦糸として繋ぐテーマは「裏切り者」だ。信長に対して反旗を翻した浅井長政（中島歩）をはじめ、織田家へと後戻りする道が閉ざされた市（宮粼あおい）、遅参で信長を激怒させた徳川家康（松下洸平）、信長の家臣でありながら影を落とす明智光秀（要潤）など、小一郎と藤吉郎の兄弟のほかにも、それぞれのキャラクターが強烈な存在感を放つ回であった。

市が吹く「敦盛」の笛の音に、信長が「フッ」と反応するかのようなシーンなど、名場面の多い第15回の中でも、特に印象深いのは「信長の恐怖に屈服する家康」の姿だ。

家康は様子を見るため、織田本陣にわざと遅れて到着する。遅参を詫びながらも、「しかし、我らが来たからには朝倉・浅井など恐（るるに）……」とアピールしようとしたところを、前田利家（大東駿介）や佐々成政（白洲迅）たちに取り囲まれてしまう。信長からの無言の圧に、家康は全て見抜かれていることを察し、思わず後ずさり。あまりの恐怖に家康は「二度とこのようなことはいたしませぬ！」と土下座で詫びを伝えるのだった。

信長から煮干しを口に入れられ、恐怖に戦慄く家康は、まるでペットとして飼い慣らされたタヌキのようだ。これまで、信長や藤吉郎に対して裏では舐め腐った態度のずる賢さを見せていた家康が、本陣に出向いた途端に腰を抜かしてしまう。

姉川を越えてきた朝倉・浅井軍に、織田・徳川方の陣は次々と崩されていく。「信長の恐ろしさに戦から逃げた」と噂された家康だったが、実は一度姿を消し、合戦の最中に機を見計らって敵の横っ腹を突くという側面からの奇襲作戦だったのだ。ここから一気に織田・徳川軍は形勢を逆転していく。家康が真の意味で信長と手を結んだ、言い換えれば完全に服従し、手懐けられた瞬間である。

また、浅井家の重臣・遠藤直経（伊礼彼方）による、長政への裏切りと見せかけた織田への奇襲攻撃も、終盤のハイライトの一つだ。織田の馬印を背負い「長政の首を討ち取った」と叫ぶ遠藤をスパイだと見破ったのは小一郎であり、信長を守るために血飛沫を浴びるのもまた、小一郎だった。

勝鬨を上げる軍の中で冷静を保とうとする小一郎と、織田の勝利にどこか悔しさを滲ませる光秀の姿が印象的だ。これは、次週描かれる「比叡山焼き討ち」、そしてその先にある「本能寺の変」を強く想像させるポイントである。

4月16日放送の滋賀県のローカルニュース番組『おうみ発630』（NHK総合）に出演した吉岡里帆は、インタビューの中で今後の見どころとして「本能寺の変の描き方は、今まで見たことないなと思いました」と明かしていた。小一郎、あるいは『豊臣兄弟！』という独自のフィルターを通して、本能寺の変での“裏切り者”が、また違った形で新鮮に描かれていきそうだ。（文＝渡辺彰浩）