LE SSERAFIMユンジン、超ミニ丈衣装で圧倒的スタイル際立つ「ワイルドで格好良すぎる」「脚の長さが異次元」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/19】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が4月19日、自身のInstagramを更新。超ミニ丈のショートパンツ姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】K-POP美女「セクシー」と話題の超ミニ丈衣装姿
ユンジンは、韓国語で「血より濃い」とつづり、複数枚の写真を投稿。光沢感のある黒のレザージャケットに、超ミニ丈のショートパンツ、ピンクのタイツを合わせたコーディネートを披露した。コルセット風のインナーが美しいボディラインを強調し、ショートパンツからはすらりとした脚が際立っている。
他にも、同グループのキム・チェウォン（KIM CHAEWON）との2ショットも投稿。カラフルなポロシャツ姿でリラックスした表情のカットを公開している。
この投稿に、ファンからは「脚の長さが異次元」「クール」「ワイルドで格好良すぎる」「圧倒的なオーラ」「美しすぎて息が止まりそう」「衣装がセクシー」「2ショット可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】K-POP美女「セクシー」と話題の超ミニ丈衣装姿
◆ユンジン、圧巻のスタイル際立つ超ミニ衣装ショット公開
ユンジンは、韓国語で「血より濃い」とつづり、複数枚の写真を投稿。光沢感のある黒のレザージャケットに、超ミニ丈のショートパンツ、ピンクのタイツを合わせたコーディネートを披露した。コルセット風のインナーが美しいボディラインを強調し、ショートパンツからはすらりとした脚が際立っている。
◆ユンジンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚の長さが異次元」「クール」「ワイルドで格好良すぎる」「圧倒的なオーラ」「美しすぎて息が止まりそう」「衣装がセクシー」「2ショット可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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