俳優の竹内涼真さんは4月19日、自身のInstagramを更新。鍛え上げた筋肉美をチラ見せし、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：竹内涼真さん公式Instagramより）

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俳優の竹内涼真さんは4月19日、自身のInstagramを更新。鍛え上げた筋肉美がうかがえる姿を披露しました。

【写真】竹内涼真、筋肉美チラ見せショット

「チラッと見える肉体美！！」

竹内さんは「Hallelujah！ Let’s go！」とつづり、1枚の写真を投稿。カメラを手にして素肌にレザーシャツを羽織り、鍛え上げた筋肉美がうかがえる姿を披露しています。

この投稿にコメントでは「キャーーーーーーーー」「格好良い！！ に尽きます」「息止まります･･･‼︎」「さすがです！ 仕上がってますね」「ちらっと見えてるのカッコ良すぎます」「相変わらず裸がかっこいい！」「韓流スターみたい」「チラッと見える肉体美！！」との声が寄せられています。

主演ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』が公演中

4月4日から上演中のミュージカル『奇跡を呼ぶ男』で主演を務め、詐欺師役を演じている竹内さん。16日の13時公演が、出演者の体調不良により開園わずか3時間前に急きょ休演が発表されて大きな話題を呼びました。同日の投稿で竹内さんは「今日の公演を楽しみにしてくださっていた皆様。本当にごめんなさい。心からお詫び申し上げます」とつづり、「またベストなコンディションでみなさんをお出迎えできるよう全力を尽くします。待っていてください」と続けました。(文:福島 ゆき)