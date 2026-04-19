「裸がかっこいい！」竹内涼真、筋肉美チラ見せショットに「息止まります･･･！！」「仕上がってますね」
俳優の竹内涼真さんは4月19日、自身のInstagramを更新。鍛え上げた筋肉美がうかがえる姿を披露しました。
【写真】竹内涼真、筋肉美チラ見せショット
この投稿にコメントでは「キャーーーーーーーー」「格好良い！！ に尽きます」「息止まります･･･‼︎」「さすがです！ 仕上がってますね」「ちらっと見えてるのカッコ良すぎます」「相変わらず裸がかっこいい！」「韓流スターみたい」「チラッと見える肉体美！！」との声が寄せられています。
【写真】竹内涼真、筋肉美チラ見せショット
「チラッと見える肉体美！！」竹内さんは「Hallelujah！ Let’s go！」とつづり、1枚の写真を投稿。カメラを手にして素肌にレザーシャツを羽織り、鍛え上げた筋肉美がうかがえる姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「キャーーーーーーーー」「格好良い！！ に尽きます」「息止まります･･･‼︎」「さすがです！ 仕上がってますね」「ちらっと見えてるのカッコ良すぎます」「相変わらず裸がかっこいい！」「韓流スターみたい」「チラッと見える肉体美！！」との声が寄せられています。