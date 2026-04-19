歌手・桑江知子が14日、自身のインスタグラムを更新。近所に住む歌手との料理風景をアップした。



【写真】めっちゃてきぱき感 和気あいあいエプロン姿で料理中

「第5回目TOMOKO'Sキッチン 無事終了しましたー♪」と報告した桑江は、YouTubeで沖縄の家庭料理を紹介する動画を配信している。5回目の今回はサプライズゲストで大ヒット歌手が登場。「近所の石井明美ちゃんが、ビールとタッパーを持参して(笑)登場 (あけちゃんは、私が作る煮物の昆布が大好きなので、大量に投入！)」と記した。



ライブ配信の動画では豚のあばら肉を4時間煮たことなど下準備を説明し、視聴者からのコメントにおしゃべりをしながら手を動かす離れ業で着々と調理を進行。途中から石井が参戦すると、「いつもご近所だよね」と話し、桑江を追う格好で石井が近くに引っ越してくるというエピソードも明かしていた。



「私は、沖縄家庭料理ソーキの煮物をつくりましたが、千葉県舘山出身のあけちゃんは、鯵のなめろうを捌くとこから作ってくれました これがお見事！」とつづったように、石井の巧みな包丁さばきも圧巻。桑江は「あまりに美味しくて配信後は、なめろうをつまみに日本酒を空けてしまいました～。」と振り返った。



続けて「いつも仕事帰り一緒に飲んでたユキさんにもお裾分け。乾杯しましたー♪」と記し、2022年に腹膜がんのため、73歳で亡くなった「ボヘミアン」などで知られる歌手・葛城ユキさんの写真の前にビールと煮物を置いたカットも公開。最後は「あけちゃん、ありがとう！ また来てね～♡」と結んで、感謝と次なる参加の機会を楽しみにした。



沖縄県生まれ、福岡県で育った桑江。1979年リリースのデビュー曲「私のハートはストップモーション」が化粧品のCMに採用され、日本レコード大賞の最優秀新人賞などを獲得した。一方、石井は86年デビュー。TBS系ドラマ「男女7人夏物語」の主題歌「CHA―CHA―CHA」が大ヒットした。



（よろず～ニュース編集部）