小嶋陽菜が38歳に！ 肌見せにショーパン、着物まで 美スタイル際立つショット「とにかく眼福」
4月19日はAKB48の元メンバーでタレント、経営者の小嶋陽菜の38歳の誕生日。小嶋は2005年「AKB48 オープニングメンバーオーディション」に合格し、翌年シングル『会いたかった』でメジャーデビュー。2017年にグループを卒業すると、翌年には企画・プロデュースを手掛けるファッションブランド「Her lip to」の設立を発表した。この記事では小嶋がSNSにアップした1年の印象的な投稿を振り返っていく。
【写真】「とにかく眼福」小嶋陽菜の肌見せコーデや着物コーデをイッキ見
■フランス満喫ショット
2025年8月に、小嶋は「マルセイユ、風が強くて目を開けてる写真がぜんぜんない」と添え、フランスで撮影したショットを続々公開。チェックのキャミソールにショートパンツを合わせた肌見せコーデで風を感じている写真や、ワインレッド×ホワイトのワンピース姿で海に佇む姿などを投稿した。小嶋は「ネットでポチったトップスは少し大きかったのでロジアバンドゥのwhiteをレイヤード」とコーデの説明も添えている。
ファンからは「どこにいてもかわいい」「赤が着たくなります」「赤が似合う〜」「いつも美しい」などの声が集まっている。
■アニメTシャツコーデ
2025年10月には、「休日はラーメンですね」と添え、ラーメンチェーン「ラーメン山岡家」の前で撮影したプライベートショットを投稿。タイトなデニムのパンツにTシャツ、ジャケットを合わせたコーデを披露した。小嶋は「古着のキャラTeeをプレゼントでもらって着てみたんだけど、可愛くてはまりそう」とコメント。そのTシャツは2000年代に人気を集めアニメ化された『涼宮ハルヒ』シリーズの涼ハルヒがプリントされたものだった。
ファンからは「まさかのハルヒtee！」「ハルヒ好きなの？！」「ハルヒだぁ」などTシャツに驚く声や「足長すぎません？」「スタイル良すぎてすき」など、小嶋の足の長さに注目する声が集まっている。
■ショートパンツ×ストッキング
2025年10日、小嶋は「キャメルのロングコートのblack＆whiteコーデ、スタジャンのミニ＆ロングコーデも載せてみた」と説明し、ロングコートにサングラスをかけているショットなどを投稿。ロングコートの下はブラックでまとめたコーディネートで、小嶋はショートパンツに薄手のブラックのストッキング、ロングブーツを合わせている。ロングコートからちらりと見える美脚もポイントのファッションだ。
ファンからは「かわいいとカッコイイ最高」「ロングコートスタイルかっこよすぎます」「とにかく眼福」「めちゃくちゃオシャレ」などの反響が集まった。
懐かしい！“ノースリーブス”集合の貴重ショットも
■着物ショット
2026年4月には「今日から新年度がスタート 気持ち新たに、がんばっていこ」とつづり、着物姿の写真を投稿。小嶋は「先日、お着物を着てお花見をしました」と説明し、桜や和傘の前でのショットを投稿した。小嶋の着ている着物は柔らかいピンク色で、シルバーを基調とした帯と水色の帯揚げ、黄緑色の帯締めを合わせた春らしいもの。ヘアスタイルもすっきりまとめた着物に合ったものになっている。
ファンからは「お着物素敵」「桜に負けないくらい華やかです」「和の雰囲気とにゃんにゃんの透明感が最高の組み合わせ」「美しいです」など絶賛の声が相次いでいる。
■ノースリーブスの集合ショット
2026年4月、小嶋は「みーおんの卒業コンサートにノースリーブスで出演しました！」と明かし、後輩の向井地美音の卒業コンサートに出演した際のオフショットを投稿。小嶋は峯岸みなみ、高橋みなみとのユニット・ノースリーブスとして登場した。ノースリーブスはフリルの柔らかいホワイトドレスの衣装でステージを彩った。小嶋は向井地へ「13年間本当によくがんばったね コンサートはずっと楽しそうでキラキラで可愛くてみーおんのAKB48愛を隅々に感じました。ずっと好きでいてくれてありがとう」と祝福と感謝の言葉をつづった。
ファンからは「みんなかわいい」「小嶋さんのアイドル姿助かります」「こじはるのアイドルバージョンが本当キラキラでした」「本当に輝いてる」などの声が集まった。
引用：「小嶋陽菜」Instagram（@nyanchan22）
■フランス満喫ショット
2025年8月に、小嶋は「マルセイユ、風が強くて目を開けてる写真がぜんぜんない」と添え、フランスで撮影したショットを続々公開。チェックのキャミソールにショートパンツを合わせた肌見せコーデで風を感じている写真や、ワインレッド×ホワイトのワンピース姿で海に佇む姿などを投稿した。小嶋は「ネットでポチったトップスは少し大きかったのでロジアバンドゥのwhiteをレイヤード」とコーデの説明も添えている。
ファンからは「どこにいてもかわいい」「赤が着たくなります」「赤が似合う〜」「いつも美しい」などの声が集まっている。
■アニメTシャツコーデ
2025年10月には、「休日はラーメンですね」と添え、ラーメンチェーン「ラーメン山岡家」の前で撮影したプライベートショットを投稿。タイトなデニムのパンツにTシャツ、ジャケットを合わせたコーデを披露した。小嶋は「古着のキャラTeeをプレゼントでもらって着てみたんだけど、可愛くてはまりそう」とコメント。そのTシャツは2000年代に人気を集めアニメ化された『涼宮ハルヒ』シリーズの涼ハルヒがプリントされたものだった。
ファンからは「まさかのハルヒtee！」「ハルヒ好きなの？！」「ハルヒだぁ」などTシャツに驚く声や「足長すぎません？」「スタイル良すぎてすき」など、小嶋の足の長さに注目する声が集まっている。
■ショートパンツ×ストッキング
2025年10日、小嶋は「キャメルのロングコートのblack＆whiteコーデ、スタジャンのミニ＆ロングコーデも載せてみた」と説明し、ロングコートにサングラスをかけているショットなどを投稿。ロングコートの下はブラックでまとめたコーディネートで、小嶋はショートパンツに薄手のブラックのストッキング、ロングブーツを合わせている。ロングコートからちらりと見える美脚もポイントのファッションだ。
ファンからは「かわいいとカッコイイ最高」「ロングコートスタイルかっこよすぎます」「とにかく眼福」「めちゃくちゃオシャレ」などの反響が集まった。
懐かしい！“ノースリーブス”集合の貴重ショットも
■着物ショット
2026年4月には「今日から新年度がスタート 気持ち新たに、がんばっていこ」とつづり、着物姿の写真を投稿。小嶋は「先日、お着物を着てお花見をしました」と説明し、桜や和傘の前でのショットを投稿した。小嶋の着ている着物は柔らかいピンク色で、シルバーを基調とした帯と水色の帯揚げ、黄緑色の帯締めを合わせた春らしいもの。ヘアスタイルもすっきりまとめた着物に合ったものになっている。
ファンからは「お着物素敵」「桜に負けないくらい華やかです」「和の雰囲気とにゃんにゃんの透明感が最高の組み合わせ」「美しいです」など絶賛の声が相次いでいる。
■ノースリーブスの集合ショット
2026年4月、小嶋は「みーおんの卒業コンサートにノースリーブスで出演しました！」と明かし、後輩の向井地美音の卒業コンサートに出演した際のオフショットを投稿。小嶋は峯岸みなみ、高橋みなみとのユニット・ノースリーブスとして登場した。ノースリーブスはフリルの柔らかいホワイトドレスの衣装でステージを彩った。小嶋は向井地へ「13年間本当によくがんばったね コンサートはずっと楽しそうでキラキラで可愛くてみーおんのAKB48愛を隅々に感じました。ずっと好きでいてくれてありがとう」と祝福と感謝の言葉をつづった。
ファンからは「みんなかわいい」「小嶋さんのアイドル姿助かります」「こじはるのアイドルバージョンが本当キラキラでした」「本当に輝いてる」などの声が集まった。
引用：「小嶋陽菜」Instagram（@nyanchan22）