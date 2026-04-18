《仲良しの瀬戸朝香さんと一緒にお仕事できることが楽しみです!!》

【写真】瀬戸朝香と井ノ原快彦の長男、貴重な親子ショット

4月11日、自身が代表取締役を務める会社『スピーディ』の公式SNSに、そう書き込んだのは福田淳（あつし）氏。両者は《広告エージェント契約》を結んで《今後、瀬戸朝香に関する広告・CM・各種プロモーション》の相談窓口を担っていくという。

イケメン俳優のマネジメントにも尽力

この2人の“橋渡し”になったのが、イノッチこと井ノ原快彦であることは想像に難くない。

瀬戸と井ノ原は、1995年に放送された日本テレビ系ドラマ『終わらない夏』で共演して交際に発展。2007年に結婚すると、2010年3月に長男が誕生。2013年11月には長女を授かる。

その後、瀬戸は子育てに専念。仕事をセーブしていたが、長男と長女がイギリスへ留学したことで、次第に芸能活動を再開。2022年には30年間所属していた事務所を退社して、独立を表明している。

「子ども2人が揃って海外留学中のため、瀬戸さんは吹っ切れたように仕事に励んでいます。SNSも頻繁に更新。たまに帰国中の息子や娘も登場しています。自身が代表取締役を務める会社では、社長の名刺を持ち、マネジメント業務、営業、経理といった裏方の業務全般にも関わっていると公言しています。2025年1月には、前の事務所が一緒だった20代のイケメン俳優を自分の事務所に所属させて、彼の営業活動にも精を出しています」（テレビ局関係者）

この春からは、日本テレビ系で平日朝に生放送されている情報番組『ZIP!』の月曜メインパーソナリティーに就任した瀬戸。4月11日から始まったドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）では第1話のゲストとして、女子中学生の母親役を熱演した。

“夫婦共演CM”の可能性

福田氏と井ノ原といえば、2023年に設立された『STARTO ENTERTAINMENT』の、それぞれ取締役CEO（最高経営責任者）と、取締役COO（最高執行責任者）に就任したことが話題に。2024年4月に井ノ原は取締役CMO（最高マーケティング責任者）に変更となり、STARTO社の“かじ取り”を担った。

「STARTO社の社長には当初、ヒガシこと東山紀之さんが就任する予定でした。しかし、故・ジャニー喜多川氏によって被害を受けた人たちへの“補償業務に集中したい”として東山さんが辞退したことで、社外取締役としてオファーをしていた福田さんに急きょ白羽の矢が立ちました。井ノ原さんから、“社長をお願いしたい”と直接の依頼をされたそうです」（レコード会社関係者）

STARTO社の設立から1年半ほどした2025年6月、2人は揃って退任。福田氏はスピーディの社長を続けながら、2025年12月には休刊していた夕刊紙がウェブメディアとして復活した『内外タイムス』の“客員編集長”なる肩書きに就任したと発表。

井ノ原も退任後はタレント活動に専念。2026年4月からはテレビ朝日系ドラマ『ボーダレス 広域移動捜査隊』で警察組織のリーダー役を演じている。

「そもそも、瀬戸さんが芸能界デビュー後に初めて大きな話題になったのは、17歳で出演したコーセーの化粧品『ルシェリ』のCMでした。女優としても活躍しましたが、その後も資生堂、カネボウ、花王、ライオンといったそうそうたる大手企業のCMに出演しています。

福田さんといえば、所属事務所との独立トラブルで改名を余儀なくされて芸能活動に支障をきたしていた“のん”さんとエージェント契約を結び、活動の幅を国内外に広げて評価されたことで有名。今回、瀬戸さんの広告窓口に福田さんがなったことで、近いうちに瀬戸さんと井ノ原さんの夫婦共演CMがあるかもしれませんね」（広告代理店関係者）

2026年、夫婦そろって50歳になる瀬戸とイノッチ。来年には結婚20年目の磁器婚式（じきこんしき）を迎えるが、芸能人おしどり夫婦としても次なるステップに進むようだ。