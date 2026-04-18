アルテミス北海道に帝塚山大の三反畑奈々星ら3選手が入団！　

17日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のアルテミス北海道は、帝塚山大学の三反畑奈々星（22）、芦屋大学の奥出望未（22）と青木優（23）の3選手が入団することをクラブ公式サイトで発表した。

三反畑は163cmのリベロだ。近江兄弟社高校を卒業後に帝塚山大学へ進学。2025年度関西大学バレーボール連盟秋季リーグ戦での優勝に貢献し、ベストリベロ賞にも輝いた。

奥出は167cmのオポジットだ。奈良文化高校在学時にはJVA全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）に出場。芦屋大学を経ての入団となった。

奥出と同じ芦屋大の青木は162cmのセッター。氷上高校在学時には春高バレーへ出場した経験を持っている。

3選手はそれぞれクラブを通じてコメントしている。

■三反畑奈々星

「この度アルテミス北海道に入団させていただくことになりました、三反畑奈々星です。バレーボール選手として、自覚と向上心を常に持って新しい環境でも沢山挑戦していきます。そして応援していただいている方々に良い結果を届けられるよう精一杯頑張ります！応援よろしくお願いいたします！」

■奥出望未

「この度アルテミス北海道に入団させていただくことになりました、奥出望未です。バレーボールができる環境に感謝をし、チームを勝利に導けるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いいたします」

■青木優

「この度アルテミス北海道に入団させていただくことになりました、青木優です。新しい環境で日々成長し、チームの勝利に貢献できるように全力で挑みます！ご声援のほど、よろしくお願いいたします！」