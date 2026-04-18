ボートレース多摩川の「第６１回東京スポーツ賞」は１８日、開幕した。

今節は新エンジン、新ボートを使用し、新燃料Ｅ３０ガソリンを導入。誰もが手探り状態のなか、酒井俊弘（４２＝福井）は初戦３Ｒ５着で終わり、４号艇で迎えた８Ｒではチルト３度を敢行。進入争いには参加せず大外６コースを選択した。レースではコンマ１５の好スタート決めて１Ｍをまくり差すと、先にまくった野長瀬正孝とバック並走。２Ｍ先に回るが差され２着フィニッシュとなった。

それでも抜群の破壊力を見せつけた。レース後は「新燃料ではチルト３度を初めてやってみました。伸びてはいたけど、まだ合ってなかったですね。煮詰めればもっと伸びると思いますけど、起こしてからのスピードの乗りが悪過ぎました」と、新燃料×チルト３度が初めてだったことを明かした。

「５、６号艇なら３度。２号艇の時は悩みますね。０とかも考えます。新燃料でのチルト３度は今回が初めてなので、いろいろと経験したいです」と、２日目以降も強伸び仕様を継続する構え。

他の選手も新エンジンと新燃料の組み合わせで調整に苦心しているだけに、節間を通じて酒井の一撃には要警戒だ。