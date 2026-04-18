歌手の小柳ルミ子が１８日、大阪のサンケイホールブリーゼで「デビュー５５周年 新曲ヒット御礼！ ヒストリーライブ ｉｎ 大阪〜『わたしの城下町』から『愛は輪廻転生』まで〜」を開催した。

歌手活動、女優業と精力的に動き続けているが、最近はストレッチ本が話題に。「ステージをご覧になっていただくと、ストレッチを毎日やってるから、ルミ子さん、これだけ動けるんだなっていうのをお分かりいただけると思います」と胸を張る。４０年近く自身の家で柔軟、筋力トレーニングを行っており「いくつになってもドレスを着たい。お腹が出ていたり、足を出せなかったりという自分はもうちょっと想像したくないので頑張り続けたい」と意欲的だった。

メンタル面の安定も美しさを保つ大事な要素になってくる。最近の推しは変わらず、長年ファンのリオネル・メッシ。「彼がプロのアスリートとして発言する言葉とか、そういうのを自分に落とし込んで勉強させていただいています」とにっこり。また愛犬・ルルの名前を挙げ「恋愛対象の男性はもういりません。いらないです。散々してきましたし、もうね、穏やかにね。心穏やかに癒されて過ごしたいですから」とちゃめっ気たっぷりに答えた。