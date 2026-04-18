生で浴びたい話芸の熱量！ ぴあ「桂二葉独演会『二葉、研鑽！』」

記事ポイント 桂二葉さんの独演会「二葉、研鑽！」の会員先行受付がスタート有楽町朝日ホールで7月14日に開催、全席指定4,500円初月無料キャンペーン中の「ぴあ落語ざんまい」有料会員が申し込める 桂二葉さんの独演会「二葉、研鑽！」の会員先行受付がスタート有楽町朝日ホールで7月14日に開催、全席指定4,500円初月無料キャンペーン中の「ぴあ落語ざんまい」有料会員が申し込める

落語好きはもちろん、今まさに勢いに乗る話芸を生で味わいたい人にとって見逃せない先行受付が始まります。

全国区の人気落語家として注目を集める桂二葉さんの独演会「二葉、研鑽！」が、2026年7月に有楽町朝日ホールで開催されます。

ぴあ「桂二葉独演会『二葉、研鑽！』」

公演名：演芸写真家 橘蓮二プロデュース 第二回 桂二葉独演会「二葉、研鑽！」日時：2026年7月14日（火）19:00開演会場：有楽町朝日ホール（東京都）出演：桂二葉助演：桂九ノ一三味線：公美子料金：全席指定4,500円会員先行受付期間：2026年4月17日（金）21:30〜4月26日（日）23:59申込条件：受付終了時点で「ぴあ落語ざんまい」有料会員であることチケットぴあの会員登録（無料）と別途各種手数料が必要

NHK新人落語大賞受賞から4年で大看板へ駆け上がった桂二葉さんの高座を、ホールでじっくり堪能できる一夜です。

人間国宝・桂米朝さんが守り継いだ上方落語の名作に挑む公演だからこそ、華やかさだけではない研ぎ澄まされた語り口に引き込まれます。

4,500円で一流の話芸に浸れる時間は、映画や舞台とはまた違う、生の呼吸まで感じられるぜいたくです。

会員先行の魅力

人気上昇中の桂二葉さんの独演会だからこそ、一般発売前に申し込める会員先行は座席確保の大きなチャンスになります。

まだ未登録でも、受付期間中に「ぴあ落語ざんまい」有料会員へ登録すれば対象になるのはうれしいポイントです。

思い立ったタイミングで申し込みまで進められるので、気になっていた人が一歩踏み出しやすい受付です。

見放題サービスの充実度

配信本数：3,000本以上登場する芸人：200名以上視聴端末：スマホ、パソコン特典：新規入会は初月無料

「ぴあ落語ざんまい」は、高座映像3,000本以上をスマホやパソコンで楽しめる、落語好きにはたまらない定額見放題サービスです。

重鎮から若手まで200名以上がそろうラインアップは、ひとつのサービスで幅広い話芸に触れたい人にぴったりです。

初月無料キャンペーン中なら、公演の申し込みとあわせて自宅で予習気分を楽しめるのも魅力です。

桂二葉さんの勢いをホールで体感したい人にとって、今回の会員先行は見逃せない機会です。

配信で落語の世界に触れながら、公演当日への期待をふくらませる楽しみ方もできます。

話芸の奥深さとライブならではの高揚感を味わえる、特別な独演会になりそうです。

桂二葉独演会「二葉、研鑽！」の紹介でした。

よくある質問

Q. 会員先行に申し込むには何が必要ですか？

A. 申し込みにはチケットぴあの無料会員登録が必要で、さらに先行受付終了時点で「ぴあ落語ざんまい」の有料会員になっていることが当選条件です。

受付期間中の有料登録でも対象になります。

Q. 「ぴあ落語ざんまい」はどんなサービスですか？

A. 落語の高座映像をスマホやパソコンで定額見放題できる動画配信サービスです。

3,000本以上の配信と200名以上の芸人がそろい、初月無料キャンペーンも実施されています。

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