人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんの「スナップエンドウのカレーマヨ」レシピをご紹介。今が旬のスナップエンドウがよりおいしくなり、料理の味もランクアップする、笠原さん流ワンポイントアドバイスもぜひ参考に。

10分で完成！旬のスナップエンドウで絶品副菜

スナップエンドウの弾けるような食感と、カレー粉のスパイシーな風味が相性よし！

「スナップエンドウはゆでてから塩で下味をつけておくと、あえたときに味がしっかり決まります」（笠原さん）

●スナップエンドウのカレーマヨ

【材料（4人分）】

スナップエンドウ12本

ニンジン1／2本（100g）

塩、粗びきコショウ（黒）各少し

A［マヨネーズ大さじ4 はちみつ小さじ1 カレー粉小さじ1／2］



【つくり方】

（1） スナップエンドウは筋を除く。ニンジンは3cm長さの拍子木切りにする。

（2） 鍋に湯を沸かして（1）のニンジンを2分ほどゆでる。（1）のスナップエンドウを加えて30秒ほどゆで、一緒にザルに上げる。熱いうちに塩を振り、冷ます。スナップエンドウは斜め半分に切る。

（3） ボウルにAを混ぜあわせ、（2）を加えてさっくりとあえる。器に盛り、コショウをふる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう