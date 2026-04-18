笠原将弘さん「今がおいしい」スナップエンドウの副菜レシピ。味が決まる簡単テクニックも
人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんの「スナップエンドウのカレーマヨ」レシピをご紹介。今が旬のスナップエンドウがよりおいしくなり、料理の味もランクアップする、笠原さん流ワンポイントアドバイスもぜひ参考に。
10分で完成！旬のスナップエンドウで絶品副菜
スナップエンドウの弾けるような食感と、カレー粉のスパイシーな風味が相性よし！
「スナップエンドウはゆでてから塩で下味をつけておくと、あえたときに味がしっかり決まります」（笠原さん）
●スナップエンドウのカレーマヨ
【材料（4人分）】
スナップエンドウ12本
ニンジン1／2本（100g）
塩、粗びきコショウ（黒）各少し
A［マヨネーズ大さじ4 はちみつ小さじ1 カレー粉小さじ1／2］
【つくり方】
（1） スナップエンドウは筋を除く。ニンジンは3cm長さの拍子木切りにする。
（2） 鍋に湯を沸かして（1）のニンジンを2分ほどゆでる。（1）のスナップエンドウを加えて30秒ほどゆで、一緒にザルに上げる。熱いうちに塩を振り、冷ます。スナップエンドウは斜め半分に切る。
（3） ボウルにAを混ぜあわせ、（2）を加えてさっくりとあえる。器に盛り、コショウをふる。
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう