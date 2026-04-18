日本テレビ北脇太基（きたわき・たいき）アナウンサー（28）が18日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。

ウエディングフォトを公開した上で「私事で大変恐縮ですが、この度結婚することになりました。より一層、お仕事に力を入れて取り組んで参ります」と報告した。

この投稿に同僚、元同僚が次々と祝福。元日テレアナウンサーの笹崎里菜は「うそ！おめでとうすぎる！ねえさん聞いてないけどそんなことよりいい写真すぎる！ほんまおめでとうやで」と返信。同僚の杉原凛アナは「北脇おめでとうううううう」と祝福。同期入社の忽滑谷こころアナは「わっきーおめでとう！！最高ハッピー お幸せにっっっ」、同じく同期入社の田辺大智アナも「おめでとうーーーーーーー」とつづった。他局では、TBS齋藤慎太郎アナが「おめでとう」と祝福していた。

北脇アナは兵庫県姫路市出身。姫路西高を経て、早大商学部卒。20年4月、日本テレビ入社。主にスポーツ中継を担当。「ZIP!」に出演中。同期入社は石川みなみアナ、田辺大智アナ、忽滑谷こころアナ。

日テレ「ZIP!」のYouTubeチャンネルで、同期アナと共演。下の名前で呼んでもらいたいと希望し、結果的にあだ名は「たこ八」となった。