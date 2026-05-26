24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（29）が25日までにインスタグラムを更新。仕事内容についてつづった。20日には「久々に強烈なフラッシュバックを喰らって、発作で心身ボロボロで、今週はお仕事をセーブせざるを得ない状況に」などとつづっていた。そして24日には「飾っているカモミールとフェンネル。お家の中がフェンネルの良い香り最近は毎晩、自分でブレンドしたハーブティーを入れて飲んでます」と