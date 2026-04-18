長澤まさみ＆BLACKPINKロゼら豪華セレブリティ、NYに集結 ティファニーハイジュエリー身にまとう
【モデルプレス＝2026/04/18】ティファニーは2026年4月16日（現地時間）、ブルー ブック2026の発表を記念し、ニューヨークのパーク・アベニュー・アーモリーにてセレブレーションを開催。長澤まさみやBLACKPINK（ブラックピンク）のROSE（ロゼ）が訪れた。
【写真】38歳国民的女優、胸元ざっくりドレスで美肌全開
本セレブレーションには、長澤が至高のハイジュエリーを美しくまとい登場し、会場を魅了。そのほか、ロージー・ハンティントン＝ホワイトリー、グレタ・リー、ロゼ、テヤナ・テイラー、コーナー・ストーリー、マライア・キャリーら多くの著名人も来場し「ブルー ブック2026：ヒドゥン ガーデン」の発表を祝福した。
「ブルー ブック2026：ヒドゥン ガーデン」は、ティファニーのシニア ヴァイス プレジデント兼チーフ アーティスティック オフィサーであるナタリー・ヴェルデイユと、ティファニー デザイン スタジオによって手がけられたハイジュエリーコレクションの最新作である。
本コレクションは、自然界における静かで繊細な移ろいを描いたもので、ティファニーの伝説的なデザイナー、ジャン・シュランバージェによる植物や生き物の造形美を再解釈し、彫刻的なフォルムとして表現している。精緻に選び抜かれたジェムストーンと高度なクラフトにより、その造形に生命感がもたらされている。なお、本コレクションは、サラ・バートンが手がけたジバンシーのルックをまとったモデルらによって披露された。（modelpress編集部）
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◆長澤まさみら、ジュエリー身にまとい登場
本セレブレーションには、長澤が至高のハイジュエリーを美しくまとい登場し、会場を魅了。そのほか、ロージー・ハンティントン＝ホワイトリー、グレタ・リー、ロゼ、テヤナ・テイラー、コーナー・ストーリー、マライア・キャリーら多くの著名人も来場し「ブルー ブック2026：ヒドゥン ガーデン」の発表を祝福した。
◆長澤まさみら来場「ブルー ブック2026：ヒドゥン ガーデン」
「ブルー ブック2026：ヒドゥン ガーデン」は、ティファニーのシニア ヴァイス プレジデント兼チーフ アーティスティック オフィサーであるナタリー・ヴェルデイユと、ティファニー デザイン スタジオによって手がけられたハイジュエリーコレクションの最新作である。
本コレクションは、自然界における静かで繊細な移ろいを描いたもので、ティファニーの伝説的なデザイナー、ジャン・シュランバージェによる植物や生き物の造形美を再解釈し、彫刻的なフォルムとして表現している。精緻に選び抜かれたジェムストーンと高度なクラフトにより、その造形に生命感がもたらされている。なお、本コレクションは、サラ・バートンが手がけたジバンシーのルックをまとったモデルらによって披露された。（modelpress編集部）
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