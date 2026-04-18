「2番・一塁」で出場

【MLB】アスレチックス ー Wソックス（日本時間18日・サクラメント）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手が17日（日本時間18日）、敵地アスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回に3試合ぶりとなる6号満塁弾を放った。飛距離は431フィート（約131.3メートル）の特大アーチが生まれた。

打球は中堅へ高々と舞い上がり、元々3Aの本拠地となっているサター・ヘルス・パークのバックスクリーンを越える特大の一発となった。打球速度も114.1マイル（約183.6キロ）と痛烈だった。

村上はこの日、第2打席で左前打、第3打席で右前打を放っており、初のマルチ安打を記録。豪快な一発で初の3安打とした。

村上はブルワーズとの開幕カード3試合で3戦連発を記録。4戦連発のメジャー記録は逃すも、デビューから3試合連続本塁打は、メジャーの日本人選手では城島健司（マリナーズ）の2戦連発を抜き、新記録となった。以降は不振が続き、9日（同10日）のロイヤルズ戦からは4試合連続で無安打が続いていたが、14日（同15日）のレイズ戦で25打席ぶりとなる5号を放っていた。

試合前時点で、村上は17試合の出場で打率.167（60打数10安打）、9打点、OPS.763。5本塁打はア・リーグ6位だった。（Full-Count編集部）