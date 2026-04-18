開催：2026.4.18

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 4 - 9 [カージナルス]

MLBの試合が18日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとカージナルスが対戦した。

アストロズの先発投手はピーター・ランバート、対するカージナルスの先発投手はカイル・レーヒーで試合は開始した。

1回表、4番 ジョーダン・ウォーカー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナルス得点 HOU 0-1 STL

3回表、6番 マシン・ウィン 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 HOU 0-3 STL

3回裏、8番 クリスチャン・バスケス 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 1-3 STL、2番 ヨルダン・アルバレス 初球を打ってライトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 2-3 STL

4回表、2番 イバン・へレラ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナルス得点 HOU 2-4 STL

5回裏、1番 ホセ・アルテューベ 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 3-4 STL

7回表、5番 ノーラン・ゴーマン 3球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでカージナルス得点 HOU 3-7 STL

8回表、2番 イバン・へレラ 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 HOU 3-9 STL

8回裏、7番 テーラー・トラメル 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 4-9 STL

試合は4対9でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのカイル・レーヒーで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はアストロズのピーター・ランバートで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-18 12:08:17 更新