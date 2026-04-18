週末の観客動員ランキングで公開初週から6週連続1位となるなど、大ヒットを記録している『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』。

ドラえもんたちが地球の中心にもっとも近い海の底で大冒険を繰り広げていくドキドキワクワクのストーリーだが、そのクライマックスのカギを握るのは、しずかちゃん。

そんなしずかちゃんは、5月が誕生月だ。

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

しかも、昨年の映画公開では歴代最高興行収入＆動員数を記録するなど『ドラえもん』が大人気のベトナムで、今年も『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の上映が5月22日（金）からスタート。

これらを記念して、5月23日（土）の『ドラえもん』では、ベトナムを舞台にしずかちゃんの誕生月をお祝いする特別エピソード「プレゼントはベトナム旅行」が放送されることが決定した。

これまで、「あの猫（こ）に会いタイ」、「年越しはスペインで」など世界をテーマにしたスペシャルエピソードが放送されてきた『ドラえもん』。

本作は“世界のドラえもんシリーズ第3弾”となる。

◆ベトナム旅行を提案するも…

「プレゼントはベトナム旅行」では、「いつかベトナムに行ってみたい」と話すしずかちゃんに、のび太は「誕生日プレゼントはベトナム旅行にしよう」と提案。

“どこでもドア”を使えばなんとかなるとドラえもんにお願いしにいくが、「修理中だから無理」と言われてしまう。

悲壮感漂うのび太にものすごいプレッシャーをかけられたドラえもんは、一体どんな方法でベトナム旅行を実現するのか？ そして、ベトナムでしずかちゃんが体験してみたいこととは？

ベトナムの観光スポット・ホアンキエム湖や世界遺産のハロン湾、ドラゴンブリッジなどが続々登場。

しずかちゃんがベトナムの民族衣装・アオザイを着た姿やひみつ道具“ほんやくコンニャク バインミー味”も必見だ。

◆しずかちゃん誕生月記念！

さらに番組では、しずかちゃんの誕生月を記念して、「デコレーションしちゃお♪チャンチーぬりえコンテスト」を開催することも決定。

「プレゼントはベトナム旅行」にちなんで、ベトナムの伝統衣装・アオザイを着たドラえもん、のび太、しずかちゃん、ドラミちゃんのイラストを用意。塗り絵やデコレーションをして送るコンテストだ。

色を塗るだけでなく、シールや折り紙等を貼ってデコレーションをするのもOK。自由な発想の応募を受け付けている。

選ばれた受賞作品は番組で紹介＆受賞者にはベトナムで人気のボードゲームがプレゼントされる。

さらに、本コンテストをベトナムでも同時開催することが決定。詳細は追ってFacebook（Doraemon Vietnam）等でも発表される。

ぬりえのダウンロードや応募方法などは、本日4月18日（土）の『ドラえもん』放送終了後に番組公式HPまで。