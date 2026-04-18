猫と暮らす家で害虫駆除を行うときの注意点4つ

害虫対策は猫がいる家庭では注意が必要。人にとっては問題のない薬剤でも、猫には負担になることがあります。安心して対策を行うためには、あらかじめ危険を避ける工夫が大切です。ここでは、猫と暮らす家で害虫駆除を行う際に意識したいポイントを解説します。

1.成分と使い方を必ず確認

まず意識したいのは、薬剤を使用する前に、成分表示と注意書きを確認すること。害虫駆除剤の中には、猫にとって有害な成分が含まれている場合があります。物によっては、メーカー側から「ペットがいる場所では使用を控える」といった注意喚起されている製品もあるでしょう。

トラブルなく安全に使うためには、こうした商品の使い方や成分の説明について、しっかり目を通し理解しておくことが重要です。

2.薬剤が猫に触れないようにする

続いて注意したいのが、害虫駆除剤の成分が猫に接触しないようにすること。例えば、スプレーやくん煙タイプの薬剤の場合、床や家具などに成分が付着します。猫は床に近い場所で過ごし、さらに体をなめることが多いため、付着した成分を口にしてしまう可能性が高いです。

使用中はもちろん、使用後もしっかり換気を行い、猫が入る前に床や手が触れる場所を拭き取るようにしましょう。

3.設置型の薬剤は猫の手が届かない場所に置く

ゴキブリの駆除剤など設置型の駆除剤にも注意が必要です。猫が興味を持って触れてしまうことがあります。誤って触れたり、口にしてしまうと大変危険です。扉の中、狭い場所の奥など、猫が簡単に近づけない場所に設置することが大切です。設置後も、ずれていないか定期的に確認すると安心です。

4.万が一、猫が口にした場合はすぐに動物病院に相談

どれだけ注意していても、思わぬ事故が起こる可能性はあります。万が一、猫が薬剤をなめてしまった、口にした可能性があると感じた場合は、様子見するのではなく、すぐに動物病院へ相談することを推奨します。

その際、使用した駆除剤の製品名や成分が分かるものを用意しておくと、獣医師も判断しやすくなるため適切な対応につながります。

安全に終えるためのコツ

続いて、猫がいる家庭で害虫駆除を安全に終わらせるためのポイントを整理しましょう。害虫駆除を行う際は、事前に猫を別の部屋へ移動させると安心です。念入りに行うのであれば、キャリーバッグなどに入れて一時的に家の外へと避難するのもひとつの対策でしょう。ただし、脱走しないよう注意は必要です。

作業後は十分な換気と清掃を行い、薬剤が残らない状態にしてから猫を戻すようにしましょう。可能であれば、ペットへの影響が少ないとされる製品を選ぶのも一つの方法です。無理に一度で終わらせようとせず、安全を優先して進めてみてください。

まとめ

猫と暮らす環境での害虫駆除は、「猫に触れさせない・口にさせない」ことが基本。成分の確認や設置場所の工夫、万が一の対応まで意識することで、事故のリスクを大きく減らすことができます。今回の記事を参考に、大切な愛猫に配慮し安全第一に考えた害虫対策を心がけてみてください。

(獣医師監修：葛野宗)