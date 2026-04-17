「サクマドロップス」で知られるサクマ製菓の公式「X」アカウントが、4月17日に新作アクセサリーが発売、人気のバッグチャームが再入荷することを発表し、SNS上で注目されています。

【画像】めちゃきれい…！ 《サクマドロップス》の宝石みたいなバッグチャーム ほか人気アクセサリーの数々（画像：10枚）

「宝石みたい」バッグチャームに反響

公式アカウントが投稿した「サクマドロップス バッグチャーム（クリア7色）」の写真は73万回以上表示され、3万件以上の「いいね」を集めました。サクマ製菓の公式オンラインショップでは、販売開始から間もなく、バッグチャームや「サクマドロップス シズクイヤリング／ピアス」「サクマドロップス ブレスレット」などが完売となりました。

「サクマドロップス ヘアゴム（クリアブルー）」「サクマドロップス ヘアゴム（クリアピンク）」の2種は、記事執筆時点では購入可能となっています。

「サクマドロップス」の透明でカラフルなデザインを再現したアクセサリーは、公式アカウントで紹介されるたびに話題となっています。特に「サクマドロップス キーホルダー」の人気が高く、公式アカウントが写真を公開した際、25万件もの「いいね」を集めたこともありました。

今回紹介されたバッグチャームに対しては、X上で「本当にきれい」「宝石みたいにキラキラ」「こういうの好き」「かわいすぎる」「かわいい、涼しげ」「夏場に付けたいです。かわいいなぁ」「わぁ〜欲しかった…完売…」との声が上がっています。