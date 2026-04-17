LE SSERAFIM『PUREFLOW』アルバムトレーラー公開！メンバーが演技に初挑戦

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LE SSERAFIMが、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のトレーラー「We walkin’ here」を公開した。

■“Chosen Family（選ばれた家族）”をテーマに、メンバーの強い絆を表現

LE SSERAFIMは、『PUREFLOW』pt.1トレーラーを通して、恐怖心に向き合いながら経験した変化と成長を語る。恐怖心を抱きながらも最終的に前進することを選んだ背景には、5人のメンバーの強い絆があり、今回のアルバムトレーラーでは、LE SSERAFIMの固い友情と信頼を表現した。

アルバムトレーラー「We walkin’ here」は、“Chosen Family（選ばれた家族）”というテーマのもと、LE SSERAFIMが弱点を克服していくストーリーを描写。映像は、5人のメンバーが幸せそうに写真を撮るシーンから始まる。ボウリングをしたり買い物をしたりと、楽しい時間を過ごしているが、KAZUHAはひとりで怪物を目撃する。他のメンバーたちは、KAZUHAの言う存在が見えないが、彼女の言葉を信じてそばに寄り添う。

たとえ目に見えなくても、5人のメンバーは一緒になって怪物に立ち向かう。これにより、血縁を超えて無条件の絆で連帯が生まれる“真の家族”を感じさせる。アルバムトレーラーは、5人のメンバーが怪物を倒したあと、その瞬間を祝って幕を閉じる。おまけとして含まれた映像には、これまでLE SSERAFIMが歩んできた瞬間が収められている。一緒に笑い、泣いて、練習しながら互いに抱きしめ合う5人のメンバーの姿が胸を打つ。

さらに、LE SSERAFIMは、今回のアルバムトレーラー映像で初めて演技に挑戦。これまでの強烈な雰囲気のアルバムトレーラーから一段とアップグレードされ、自然に会話を交わすような演出が没入感を高める。また、LE SSERAFIMのアルバムトレーラーを構成する主要な要素である韓国語、日本語、英語のナレーションも、これまで毎回欠かさず使用されている。トレードマークのウォーキングも印象的で、今回は仲間を守るために怪物と対峙しに行く瞬間を、壮絶でありながら自由な歩みで表現した。

今回のアルバムトレーラーは、キム・ハンソル監督が演出を担当。LE SSERAFIMとは、1stシングル「SPAGHETTI」のタイトル曲「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」のパフォーマンス映像で息を合わせたことがある。韓国の市場で撮影したユーモア溢れる魅力的な映像に続き、今回の映像も豊かな想像力が光っている。LE SSERAFIMとキム・ハンソル監督は、不安と恐怖心をかわいらしい怪物で表現し、重くなりがちなテーマを軽やかで温かい雰囲気で映像に盛り込んだ。

なお、LE SSERAFIMは、5月22日13時に2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1をリリース。それに先立ち、4月24日には、リードシングル「CELEBRATION」をリリースする。

さらに、8月14日～16日に開催される日本最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2026』に初出演し、大阪（8月14日）と東京（8月16日）の2都市でパフォーマンスを披露する予定だ。

(P)＆(C) SOURCE MUSIC

■リリース情報

2026.04.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「CELEBRATION」

2026.06.01 ON SALE

ALBUM『PUREFLOW』

韓国発売日：5月22日

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp