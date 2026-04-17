鷹OBの和田毅氏が始球式を行った

■ソフトバンク 6ー0 楽天（16日・北九州）

年齢を重ねても色褪せぬ“イケメンぶり”にファンが沸き立った。16日に北九州で行われたソフトバンク-楽天戦の試合前、ソフトバンクOBの和田毅氏がセレモニアルピッチに登場。現役時代と変わらぬ美しいフォームからの一投を披露した左腕に、ファンは「めっちゃ爽やかで素敵」と虜になっていた。

九州の復興支援を目的とした「ファイト！九州」プロジェクトの一環として行われた一戦。45歳の和田氏は、グレーの限定ユニホームを着てグラウンドに登場。現役時代と同じ21番のマウンド姿に、球場は歓声に包まれた。並みいる強打者を苦しめた独特のフォームから投げた球は、ノーバウンドで捕手のミットに吸い込まれた。

和田氏の投球を見守ったファンは大興奮。SNS上には「かっこよすぎです…」「ステキでした」「ずっとイケメン」「イケメン度が増している」「キラキラな和田さんを見れて嬉しい」「ドキドキした」などのコメントが並び、日米通算165勝をあげたレジェンド左腕に見惚れていた。

和田氏はダイエーとソフトバンクで最多勝2回、最高勝率1回を獲得。メジャーでもプレーし日米通算165勝をあげた。現在はソフトバンクの球団統括本部付アドバイザーとして、後輩への指導などを行っている。（Full-Count編集部）