【Pokemon Timeless Adventure】 4月23日 発売予定

ポケモンは、グッズ「Pokemon Timeless Adventure」を通販サイト「ポケモンセンターオンライン」にて4月23日10時に発売する。

今回のグッズは「うたう」をイメージし、ジョウト地方でラジオから流れる音楽を楽しむピカチュウやチコリータ、ヒノアラシ、ワニノコのイラストを使用。アクリルブロックや缶入りロールクッキー、カラビナリング付きのアクリルキーホルダー、プリンとメロエッタの「うたうフィギュア」などがラインナップされる。

なお、発売日時点でポケモンセンターおよびポケモンストア店頭では販売されないが、後日取り扱う可能性がある。

A4クリアファイル（価格：495円）

ステッカーセット（価格：770円）

アクリルブロック（価格：2,860円）

アクリルキーホルダー（価格：935円）

ロールクッキー（価格：1,760円）

うたうフィギュア プリン（価格：6,600円）

うたうフィギュア メロエッタ（価格：6,600円）

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