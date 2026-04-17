IVEイソ、美脚際立つショーパンコーデに絶賛の声「異次元のスタイル」「可愛さに目が釘付け」
【モデルプレス＝2026/04/17】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLEESEO（イソ）が4月16日、自身のInstagramを更新。ショートパンツのカジュアルなコーディネートを公開した。
【写真】人気K-POPメンバー「異次元」抜群スタイルの私服コーデ
イソは、白いキャップをかぶり、リュックサックを背負ったカジュアルなコーディネートを公開。黒いパーカーにマイクロミニのショートパンツ姿で、スニーカーを履いたスラリとした美しい脚が際立つショットを披露している。
この投稿に、ファンからは「異次元のスタイル」「脚長くて綺麗すぎる」「カジュアルコーデ似合ってる」「可愛さに目が釘付け」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】人気K-POPメンバー「異次元」抜群スタイルの私服コーデ
◆IVEイソ、美脚際立つショーパンカジュアルコーデ公開
イソは、白いキャップをかぶり、リュックサックを背負ったカジュアルなコーディネートを公開。黒いパーカーにマイクロミニのショートパンツ姿で、スニーカーを履いたスラリとした美しい脚が際立つショットを披露している。
◆イソの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「異次元のスタイル」「脚長くて綺麗すぎる」「カジュアルコーデ似合ってる」「可愛さに目が釘付け」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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