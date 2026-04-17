黒で統一！テーラーメイドが『シャドウフォール・コレクション』を発表、『MG5チャコールブラック』も4月24日デビュー
テーラーメイドから限定コレクションと限定ウェッジのアナウンス。「“エグい”スピン性能搭載『MG5』にチャコールブラックカラー新登場！！『MILLED GRIND 5 CHARCOAL BLACK』ウェッジを4月24日に発売します」と、同社広報。同時にオールブラックでウエアまで揃う『シャドウフォール・コレクション』も世界同時発表した。
【画像】通常の『Qi4D』との“見た目”の違いはこの通り！
「今回新たに加わる『MILLED GRIND 5 CHARCOAL BLACK』ウェッジは、クローム仕上げのウェッジに比べ、フェース面とボールのコントラストを明確にすることで、ターゲットをより正確にイメージしやすくすると同時に、太陽光の反射を抑えショットに集中しやすい環境を生み出します。グラインドはハーフ＆チップショットやバンカーでの安定したショットを提供するスタンダードバウンス（SB）を採用。ロフトは50°〜2度刻みの60°まで計6種類をラインナップしています」（同）
シャフトは『Dynamic Gold HT』（S200）を採用し、税込価格は31,900円となる。また、『シャドウフォール・コレクション』について、米国テーラーメイドはこう説明。
「細部にまでこだわるゴルファーがいます。ドライバーの構え方、アイアンの仕上げ、パーカーの重さまで。彼らにとって、ゴルフ用品は単なる機能的なものではなく、自分自身を表現する手段であり、ゴルフへの真剣さを示すもの。シャドウフォール・コレクションはそんなゴルファーのために作られ、テーラーメイド史上最も視覚的に統一されたコレクションです。Qi4Dドライバー、Qi4Dフェアウェイウッド、P?790アイアン、そしてアパレルに至るまで、上質なブラック仕上げを採用し、洗練された大胆さと力強い主張を兼ね備えた、統一感のある美学を創り出しています」 キャディバッグやウエアという目に見える外側だけでなく、ドライバーからウェッジまでバッグの内側まで「黒で染め上げたい」という人には理想的といえそうだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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シャフトは『Dynamic Gold HT』（S200）を採用し、税込価格は31,900円となる。また、『シャドウフォール・コレクション』について、米国テーラーメイドはこう説明。
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