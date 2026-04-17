シガーニー・ウィーバー演じるウォード大佐の姿も！ 『マンダロリアン・アンド・グローグー』ファイナル予告解禁
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』より、期待が高まるファイナル予告＆新アートが解禁された。
【動画】マンダロリアンとグローグーの掛け合いが胸アツ！ ファイナル予告
「スター・ウォーズ」作品として約7年ぶりに劇場公開となる本作は、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード 6）』でのダース・ベイダーの死により帝国が崩壊した銀河を舞台に、孤高の賞金稼ぎ＜マンダロリアン＞と強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊な＜グローグー＞の2人の物語が描かれる。
解禁された映像は森の中でグローグーが瞑想をする姿や、帝国の残党に立ち向かう準備をするマンダロリアンの様子から映し出される。そして、あの「帝国のマーチ」が静かに鳴り響く中、武器を取るスノートルーパーやバトルドロイドたち、不気味に佇むハット・ブラザー、ハット・シスターなど、冒頭から「スター・ウォーズ」らしさ全開のシーンが描き出されている。
さらに「スター・ウォーズのテーマ」と共に戦闘機Xウイングが隊列飛行する様子や、出演が大きな話題となっており「反乱軍の希望を受け継ぐ」と語るシガーニー・ウィーバー演じるウォード大佐の反乱軍おなじみのパイロットスーツ姿も初お披露目。
また、小さな身体のアンゼラ人と、グローグーとの可愛らしいやり取りも映し出されている。そして、マンダロリアンが乗る宇宙船レイザー・クレストがハイパードライブするシーン、マンダロリアンとグローグーが二足歩行型の戦闘ビークルAT‐RTに跨り、巨大な四足歩行型戦闘ビークルAT‐ATの足元を駆け抜けていくシーンなど、迫力満載のアクション要素が盛り沢山となっている。
本映像には、マンダロリアンとグローグーの親子のような絆を感じさせるエモーショナルな内容も含まれている。映像の後半には、迫りくる帝国の残党からグローグーを逃がすため1人で敵を食い止めようと、親としてマンダロリアンがグローグーを守るような描写や、一方で大型ドロイドと戦うマンダロリアンの手助けをするように、小さい身体を活かしドロイドの部品を壊して無力化するなど、グローグーが決して守られるだけの存在ではなく、マンダロリアンと肩を並べて戦う“頼れる相棒”へと成長していることがうかがえる。
そして「親は子を守る。そして…子は親を守る」という普遍的な親子の在り方を示すようなマンダロリアンのセリフと共に、グローグーがマンダロリアンらしき手を握る、思わず心を震わせるようなシーンが描かれている。最後には壮大な本作品のテーマ曲に乗せ、2人が颯爽と敵を倒していく場面や、マンダロリアンの「我らの道」という言葉に合わせ、グローグーが暗い洞穴の中から光差す先へ向かおうと立ち上がる、凛々しい後ろ姿も。
固い絆で結ばれたマンダロリアンとグローグーに待ち受ける壮大な冒険が、銀河の未来を大きく動かすのか―。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、5月22日より日米同時公開。
【動画】マンダロリアンとグローグーの掛け合いが胸アツ！ ファイナル予告
「スター・ウォーズ」作品として約7年ぶりに劇場公開となる本作は、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード 6）』でのダース・ベイダーの死により帝国が崩壊した銀河を舞台に、孤高の賞金稼ぎ＜マンダロリアン＞と強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊な＜グローグー＞の2人の物語が描かれる。
さらに「スター・ウォーズのテーマ」と共に戦闘機Xウイングが隊列飛行する様子や、出演が大きな話題となっており「反乱軍の希望を受け継ぐ」と語るシガーニー・ウィーバー演じるウォード大佐の反乱軍おなじみのパイロットスーツ姿も初お披露目。
また、小さな身体のアンゼラ人と、グローグーとの可愛らしいやり取りも映し出されている。そして、マンダロリアンが乗る宇宙船レイザー・クレストがハイパードライブするシーン、マンダロリアンとグローグーが二足歩行型の戦闘ビークルAT‐RTに跨り、巨大な四足歩行型戦闘ビークルAT‐ATの足元を駆け抜けていくシーンなど、迫力満載のアクション要素が盛り沢山となっている。
本映像には、マンダロリアンとグローグーの親子のような絆を感じさせるエモーショナルな内容も含まれている。映像の後半には、迫りくる帝国の残党からグローグーを逃がすため1人で敵を食い止めようと、親としてマンダロリアンがグローグーを守るような描写や、一方で大型ドロイドと戦うマンダロリアンの手助けをするように、小さい身体を活かしドロイドの部品を壊して無力化するなど、グローグーが決して守られるだけの存在ではなく、マンダロリアンと肩を並べて戦う“頼れる相棒”へと成長していることがうかがえる。
そして「親は子を守る。そして…子は親を守る」という普遍的な親子の在り方を示すようなマンダロリアンのセリフと共に、グローグーがマンダロリアンらしき手を握る、思わず心を震わせるようなシーンが描かれている。最後には壮大な本作品のテーマ曲に乗せ、2人が颯爽と敵を倒していく場面や、マンダロリアンの「我らの道」という言葉に合わせ、グローグーが暗い洞穴の中から光差す先へ向かおうと立ち上がる、凛々しい後ろ姿も。
固い絆で結ばれたマンダロリアンとグローグーに待ち受ける壮大な冒険が、銀河の未来を大きく動かすのか―。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、5月22日より日米同時公開。