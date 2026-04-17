お兄ちゃんへ塩対応する柴犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で294万5000回再生を突破し、「切なすぎるw」「静止画かとwww」「ええ顔しとる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お母さんとお姉ちゃんの帰宅には大喜びする犬→お兄ちゃんの場合は…辛辣すぎる『態度の違い』】

お母さんのお出迎え

TikTokアカウント「happinessboy0104」の投稿主さんは、柴犬の『福』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。福ちゃんは、家族の中での「お出迎え」がまったく違うのだそう。そこで、それぞれが帰宅したときの反応を、撮影してみたそうです。

まず、お母さんが帰ってきたとき。玄関の扉を開くと、そこにはすでに福ちゃんの姿が！福ちゃんは、玄関の外にまで飛び出し、嬉しそうな声で鳴きながらお母さんの周りをウロウロしていたといいます。

お母さんのことが大好きな福ちゃんは、お母さんが入ってくるのを待ちきれずに玄関先で待機していたのでした。その喜びようから、お母さんへの深い愛が伝わります。

お姉ちゃんの場合は…

次は、お姉ちゃんが帰ってきたとき。元気よく帰宅したお姉ちゃんですが、福ちゃんは階段の上にいたそう。2階で眠っていたのか、階段の一番上から玄関を見下ろしながら「ふあー」と伸びをしたといいます。

福ちゃんは階段を降りることはありませんでしたが、お姉ちゃんが階段を上ると、途端に嬉しそうな表情に。尻尾をブンブン振り回し、撫でられると嬉しそうな笑顔になったそうです。自分で降りるほどではないものの、お姉ちゃんへの好意的な想いが伝わるお出迎えでした。

まさかの結末に爆笑♪

最後は、お兄ちゃんの帰宅時の様子です。お兄ちゃんが玄関の灯りを付けると、階段の上に福ちゃんの姿が。しかし、真顔でじっと佇んだまま、動く様子がありません。

その無表情っぷりは、「なんや、お前か…」という声が聞こえてきそうなほど。結局、お兄ちゃんが名前を呼びかけても、なんの反応も見せなかったといいます。なぜかお兄ちゃんにだけ塩対応な福ちゃんに、思わず笑ってしまうエピソードでした♪

この投稿には「一切しっぽ振らないじゃんwww」「一応現れてはくれてるんだね」「我が家の犬も態度が全然違う」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「happinessboy0104」には福ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。家族内格差の様子も…♪癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「happinessboy0104」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。