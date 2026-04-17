BTS V、JIN、RM、J-HOPEが赤坂の和牛専門店に降臨！“わさび爆弾”に悶絶する姿に「耐えるお顔かわいい笑」「めっちゃ楽しそう」と反響

【写真】赤坂のWM BY WAGYUMAFIAで盛り上がるBTSのV、RM、J-HOPE、JIN【写真】2023年のVと浜田氏の2ショット

BTSのV（ヴィ）、RM（アールエム）、J-HOPE（ジェイホープ）、JIN（ジン）が、赤坂の和牛専門店・WM BY WAGYUMAFIAを訪問。同店の創業者・浜田寿人氏のInstagramにて、スタッフに囲まれる4人の集合ショットが公開された。

■BTS、東京ドーム公演を前に日本を楽しむ！

WAGYUMAFIAは堀江貴文氏とシェフの浜田氏が立ち上げた、完全会員制のレストラン。4月17、18日にワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の東京ドーム公演を行うため来日中のBTSメンバーが、その合間に足を運んだようだ。

店舗の投稿では、V、RM、J-HOPE、JINをうちわを持った大勢のスタッフと浜田氏が囲み、ハイテンションな笑顔をカメラに向けている。VとJINの手には、プレゼントされたと思われるツアーのロゴ入り特製ケーキが。RMはVの肩を抱き、J-HOPEはにっこりと右手でメロイックサインを繰り出した。

2枚目はV、RMが店員の掛け声に合わせて、大量のわさびが乗った和牛を口に運ぶ動画。あまりの辛さにVとRMは顔をくしゃっとさせて悶絶し、その横ではJ-HOPEがリズムに体を揺らして盛り上げる。顔は映っていないが、J-HOPEの隣で一緒にわさび爆弾にチャレンジしている人物はJINのようにも見える。

なおこの動画はVがストーリーズに投稿したものの引用で、Vは「わさび爆弾」と日本語のキャプションを添えて楽しい時間を振り返る。その後もケーキの写真にも「どうもありがとう」、過去に同店を訪れた際の写真には「2年前のことです」と、立て続けに日本語を添えた。なお最後のストーリーズではOfficial髭男dismの「Pretender」をBGMに設定している。

BTS Vのストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/thv/

SNSでは「耐えるお顔かわいい」「めっちゃ楽しそう！」「全て日本語でアップしてくれるなんてめっちゃ嬉しい」「東京で楽しく過ごせてるみたいで良かった～」「テテほっかむりして可愛い」「ジンくんのわさびリアクションも見たかった笑」など、大きな反響が起こっている。

■写真：2023年、ソウルでのBTS VとWAGYUMAFIA浜田寿人氏の2ショット