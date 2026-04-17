女性に連れ去られた「新聞猫」

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駅に積まれた新聞の上に乗って、のんびり眠ることで知られる猫のGeorgeが、見知らぬ女性に誘拐されてしまいました。買い物袋に押し込まれ、そのまま連れ去られたのです。

Georgeは、毎朝West Wickham駅で販売される新聞「Metro紙」の上にいる姿が有名になり、たいへん人気がありました。このため人々は必死で捜索を始めたのです。

この猫は、Metro社の営業社員Steven Fletcherさんが飼っています。彼と訪れたWest Wickham駅で誘拐され、その後 Elmer’s End駅で女性が猫とともに電車を降りたところが目撃されています。

民家で無事に発見される

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数日後、幸いにもGeorgeは無事に発見されました。Stevenさんによると「自力で脱出して猫ドアから民家に侵入し、部屋でくつろいでいるところを発見された」とのことです。

「Georgeはずいぶんお腹を空かせていましたが、食事をしたあとはやや元気になり、久しぶりに快適な夜を過ごしました。いまはずっと心配していた息子になでられたり、子供用テントに入って眠ったりしています」

Georgeは健康状態を確認するため獣医に連れて行かれたあと、2日間は自宅でゆっくり静養して体調の回復を待つ予定になっています。

まもなく「業務」に復帰予定

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「Georgeは、たぶん数日後にはふたたび駅に行って『新聞猫』の業務につくことができるでしょう」とStevenさんは話しています。

この猫にはマイクロチップが埋め込まれていますが、首輪はつけていません。つけてもすぐに自分で外してしまうからです。

なお、地元の警察はGeorgeを誘拐した女性の身元を把握しており、今後の状況を注視しているということです。もしかしたらその女性は「野良猫だ」と誤解したのかもしれません。

みんなに人気の新聞猫George。早く「職場復帰」して、人々をふたたび笑顔にしてほしいものですね。

出典：Beloved Metro cat snatched by woman at train station found safe