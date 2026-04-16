Ado「唱」

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　Adoの「唱」が、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した「オリコン週間合算シングルランキング」において、ダブルミリオンポイントを達成した。

【動画】Ado「唱」MV

　最新4月20日付で、週間0.3万PT（3,029PT）を獲得し、累積ポイントが200.1万PT（2,001,274PT）に到達した。

　「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」に続く自身2作目の200万PT達成となる。

　本作は、2023年、2024年のユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・ホラー・ナイト』とのコラボレーション楽曲となる。

【累積ポイントの内訳　※記事内円グラフ参照】
CD：-／ストリーミング：185.4万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：14.7万PT

＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間:2026年4月6日〜4月12日）＞