Ado「唱」、「合算シングル」でダブルミリオンPT達成 「新時代」に続く2作目【オリコンランキング】
Adoの「唱」が、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した「オリコン週間合算シングルランキング」において、ダブルミリオンポイントを達成した。
【動画】Ado「唱」MV
最新4月20日付で、週間0.3万PT（3,029PT）を獲得し、累積ポイントが200.1万PT（2,001,274PT）に到達した。
「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」に続く自身2作目の200万PT達成となる。
本作は、2023年、2024年のユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・ホラー・ナイト』とのコラボレーション楽曲となる。
【累積ポイントの内訳 ※記事内円グラフ参照】
CD：-／ストリーミング：185.4万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：14.7万PT
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間:2026年4月6日〜4月12日）＞
【動画】Ado「唱」MV
最新4月20日付で、週間0.3万PT（3,029PT）を獲得し、累積ポイントが200.1万PT（2,001,274PT）に到達した。
「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」に続く自身2作目の200万PT達成となる。
【累積ポイントの内訳 ※記事内円グラフ参照】
CD：-／ストリーミング：185.4万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：14.7万PT
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間:2026年4月6日〜4月12日）＞