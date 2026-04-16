【続報】繁華街のパン店で20代女性店員がパン切り包丁を持った男と押し合いに 女性は首や手をケガし搬送 包丁を持っていた77歳の男を逮捕「金を取ろうと思って包丁を持っていた」《新潟》
16日朝、新潟市中央区の商業施設にあるパン店で、女性店員がパン切り包丁を持った男と押し合いになり、ケガをする事件がありました。
その後、警察は現場近くでパン切り包丁を持っていた男を銃刀法違反の容疑で現行犯逮捕しています。
事件があったのは新潟市中央区万代にある商業施設「万代シテイバスセンタービル」の1階にあるパン店です。
警察や消防などによりますと16日午前9時すぎ、パン店の店員から「80歳くらいの男から包丁を示されてお金を出せと脅された」と通報がありました。
【パン店の店長】
「一人で作業しているところに男性が入ってきて店内にあった刃物をつかんで‥‥‥スタッフの取り返そうとした勇気とかケガしてまでっていうところが胸が痛い」
警察は現場近くで刃渡り約30センチのパン切り包丁を持っていたとして、新潟市中央区南笹口の無職・袖山修容疑者（77）を銃刀法違反の容疑で現行犯逮捕。
袖山容疑者は「お金がないから店の人を脅して金を取ろうと思って包丁を持っていた」と話し、容疑を認めているということです。
警察は男がパン店での事件にも関わっているとみて、強盗致傷の疑いも視野に捜査を進めています。