16日朝、新潟市中央区の商業施設にあるパン店で、女性店員がパン切り包丁を持った男と押し合いになり、ケガをする事件がありました。



その後、警察は現場近くでパン切り包丁を持っていた男を銃刀法違反の容疑で現行犯逮捕しています。



事件があったのは新潟市中央区万代にある商業施設「万代シテイバスセンタービル」の1階にあるパン店です。



警察や消防などによりますと16日午前9時すぎ、パン店の店員から「80歳くらいの男から包丁を示されてお金を出せと脅された」と通報がありました。





男が調理スペースにある パン 切り包丁を取ったところ20代の女性店員が取り返そうとして押し合いになり女性は左手付近や首にケガをしたということです。 パン 店の店長】「一人で作業しているところに男性が入ってきて店内にあった刃物をつかんで‥‥‥スタッフの取り返そうとした勇気とかケガしてまでっていうところが胸が痛い」 警察 は現場近くで刃渡り約30センチの パン 切り包丁を持っていたとして、新潟市中央区南笹口の 無職 ・袖山修容疑者（77）を 銃刀法 違反の容疑で現行犯逮捕。袖山容疑者は「お金がないから店の人を脅して金を取ろうと思って包丁を持っていた」と話し、容疑を認めているということです。 警察 は男が パン 店での事件にも関わっているとみて、強盗致傷の疑いも視野に捜査を進めています。