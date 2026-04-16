新山千春、中尾明慶とYouTubeコラボ「中尾さんの絶妙な…」
2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春が14日、オフィシャルブログを更新。俳優の中尾明慶とのYouTubeコラボを報告し、“相棒”である トヨタ「ランドクルーザー70」を背景に笑顔溢れる撮影風景ショットを複数枚公開した。
この日、ブログを更新した新山は「YouTube！Chiha Roomになんとスペシャルゲストさんが出演してくれました！！」と切り出し、中尾とのコラボ動画を公開したことを報告。愛車のカスタム企画であることを明かし、「中尾さんの絶妙な手捌きも必見です！！」と見どころをアピール。
新山の愛車の前で並んだ２人がリラックスした様子で笑顔を見せる姿やアウトドアチェアに腰掛けてくつろぐカット、撮影の合間に大きく笑い合う場面など終始和やかな雰囲気が伝わる写真を複数枚公開。新山は赤のスウェットにデニム、中尾は柄シャツにデニムというカジュアルな装いで自然体の魅力を見せた。
新山は「めちゃくちゃ楽しかった」と撮影を振り返り、中尾のYouTubeチャンネルにも出演していることを紹介。「ぜひそちらも見ていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
さらに、これまでにもバンパーをシルバーに変えたりタイヤにホイールなどをカスタムしてきた愛車。「カスタムでやりたいことがどんどんみつかるランクル！！」と“ランクル愛”を述べ、「今度は車中泊もしてみたいなぁ」と今後の楽しみも明かした。
この日、ブログを更新した新山は「YouTube！Chiha Roomになんとスペシャルゲストさんが出演してくれました！！」と切り出し、中尾とのコラボ動画を公開したことを報告。愛車のカスタム企画であることを明かし、「中尾さんの絶妙な手捌きも必見です！！」と見どころをアピール。
新山は「めちゃくちゃ楽しかった」と撮影を振り返り、中尾のYouTubeチャンネルにも出演していることを紹介。「ぜひそちらも見ていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
さらに、これまでにもバンパーをシルバーに変えたりタイヤにホイールなどをカスタムしてきた愛車。「カスタムでやりたいことがどんどんみつかるランクル！！」と“ランクル愛”を述べ、「今度は車中泊もしてみたいなぁ」と今後の楽しみも明かした。