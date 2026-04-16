ファミリーレストラン「サイゼリヤ」がこの春、期間・地域限定で最新デザートの販売を開始し、ネット上で話題となっています。



【写真】ネットで話題沸騰 サイゼリヤの新メニュー2種

新しいメニューは、「チェリーソースのミルクジェラート」（税込み450円）と「チェリーソースのティラミス」（税込み500円）の2種。



同社公式サイトによると、イタリアで長年愛されている「チェリーソース」を使ったデザートで、「チェリーソースのミルクジェラート」は甘酸っぱいチェリーソースの味わいが濃厚なミルクのコクを引き立て、「チェリーソースのティラミス」はチェリーソースの甘酸っぱさとティラミスのマスカルポーネのミルク感が相性抜群だといいます。



同社では新デザートとの組み合わせとして、エスプレッソの苦味を感じるコーヒーやミルクのまろやかさを感じるカプチーノ、また塩気のあるフォッカチオを提案しています。



さっそく食べに訪れたファンは多く、ネット上では「これ美味しすぎ」「サイゼ最強のデザート」「これガチうまいから食べに行ってほしい」「永遠にレギュラー化してほしい」「さわやかで美味しい」「こんなに美味しい食べ物を生み出してくれてありがとう」など、絶賛の声が続々と寄せられています。



同社サイトでは、販売店舗一覧をPDFで15ページに渡り掲載しており、ファンからは「ほぼ全国展開なの強い」「こんなに販売店舗があるのに千葉だけなんで2軒しかないの」「やったー！地元の店舗ある！」など、さまざまな声が上がっています。